Yaşayacağımı Düşünmedim Canımın Daha Az Acıması İçin Dua Ettim

20 yaşındaki üniversite öğrencisi S.H.B. isimli şahıs, Trabzon'da anneannesini ziyaret etmek için evine gitti. O sırada 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin anneannesine evine gelen 30 yaşındaki Emrah B. isimli dayısı 4 saat boyunca genç kızı rehin aldı ve o sırada tehdit ederek hakaretlerde bulundu. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi de dayısının kendisini rehin alıp hakaret etmesi hakkında şikayette bulundu. Yapılan şikayet ardından üniversite öğrencisinin 30 yaşındaki dayısı gözaltına alındı ve eve yaklaşmama tedbiri ve adli kontrol şartı ile hakkında serbest bırakılmak kararı alındı. Yaşanan o anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan genç kız, dayısının kendisini ölüm ile tehdit ettiğini ve ağzında torpil patlatma girişiminde bulunduğunu söyledi. “Sesimi duyun, bir can daha gitmesin.” şekline sözler söyleyerek yardım çağrısında bulunuldu.

Yaşanan korkunç olay geçtiğimiz Pazar gününde Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Kalkınma Mahallesi'nde gerçekleşen rehin alınma olayında yapılan iddialara göre 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, anneannesinin evine ziyarete gittiği sırada eve gelen dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındı ve hakaretlere uğradı. Dayısı tarafından rehin alındığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan genç kız yardım istedi ve dayısının kendisine öldürme girişiminde bulunduğunu anlattı. 4 saat sonunda ise 30 yaşındaki dayısının evden ayrıldığı haberi öğrenildi.

Anneannesinin evine gittiği sırada dayısı tarafından rehin alınan üniversite öğrencisi genç kız, yaşadığı anları görüntü altına aldı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Anneannesi ile birlikte dayısı tarafından 4 saat boyunca rehin alındığını belirten üniversite öğrencisi, ölüm ile tehdit edildiğini ve ağzında torpil patlatma girişiminde bulunulduğunu ifade etti. Yapılan şikayet ardından gözaltına alınan şüpheli daha önce de fazla sayıda dosyası bulunmasına rağmen yalnızca uzaklaştırma cezası aldı ve ardından serbest bırakılmasına karar verildi. 20 yaşındaki yeğeni ise bu durumda isyan etti ve “Bir caninin tutuklanması için birinin ölmesi mi gerekiyor? 4 saat boyunca psikolojik şiddet ve ölüm tehlikesi içerisinde kaldık. Yaşayacağımı asla düşünmedim. Sadece canım nasıl daha az acır diye düşündüm ve dua ettim. Bugün yaşasam da yarın ne olacağını bilmiyorum.” dedi.