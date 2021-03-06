Yaşar Okuyan hakkında "Adnan Oktar'a haber verdin" davası!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın, 2018 senesinde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyondan önce Aylin Atmaca'ya uyarıda bulunduğu ileri sürüldü. İddiaların sahibi olan Özkan Mamati tarafından Yaşar Okuyan hakkında suç duyurusu yapıldı.

"Operasyondan önce bilgi ve belge verdi"

Adnan Oktar'ın eski müritlerinden olan Özkan Mamati'nin, Yaşar Okuyan hakkındaki suç duyurusu dilekçesinin ayrıntıları belli oldu. Söz konusu dilekçede, 2016 senesi itibarıyla Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyonlar konusunda Yaşar Okuyan tarafından bazı bilgi ve belgelerin verildiği ileri sürüldü. Böylece Yaşar Okuyan'ın, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yargılama çalışmalarını sonuçsuzluğa sürüklediği iddia edildi.

"Erdoğan'ın onayıyla operasyon düzenlenecek"

Yaşar Okuyan'ın, Adnan Oktar suç örgütü üyelerinden Aylin Atmaca'ya bir not gönderdiği öğrenildi. Söz konusu notta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek onayla birlikte 2019 senesindeki seçimlerden önce operasyon düzenleneceği ifade edildi. Bunun kesin bir bilgi olduğuna dikkat çeken Yaşar Okuyan, Adnan Oktar suç örgütü üyelerinden tedbir almalarını istedi.

"Muhafazakârlar rahatsız"

Öte yandan, Yaşar Okuyan'ın Adnan Oktar tarafından iftara çağrıldığı da öğrenildi. 3 Mart 2021 tarihinde röportaj veren Yaşar Okuyan'ın, muhafazakâr kesimin Adnan Oktar suç örgütünden rahatsızlık duyduğunu belirterek, Aylin Atmaca'ya uyarıda bulunduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik dava kapsamında 236 sanık yargılanmıştı. Söz konusu sanıklardan 78'inin tutuklandığı öğrenilmişti. Mahkeme tarafından karar verilmiş ve Adnan Oktar'a 1.075 sene 3 ay hapis cezası verilmişti. Adnan Oktar'a verilen cezanın gerekçeleri şöyle sıralanmıştı:

- Kişisel verilerin kayıt altında tutulması,

- Şiddet vasıtasıyla insanların özgürlüğünden mahrum edilmesi,

- Cinsel saldırı gerçekleştirilmesi

- Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunulması,

- Nitelikli dolandırıcılık yapılması,

- Siyasi casusluk ve askerî casusluk girişiminde bulunulması,

- Kaçakçılık yapılması.

Örgüt yöneticilerine de ceza verilmişti

Örgüt yöneticileri olan Ayşegül Hüma Babuna, Mehmet Noyan Orcan, Alev Babuna ve İbrahim Tuncer'in cezalarına Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin cezaları da ilave edilmiş, böylece örgüt yöneticileri mahkeme tarafından toplam 9 bin 803 sene 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan, mahkeme heyetinin 400 biner TL'lik para cezası verdiği de öğrenilmişti.

Eşyalara el konulmuştu

Güvenlik güçlerinin Adnan Oktar suç örgütünden ele geçirdiği ziynet eşyaları, A9 televizyonu, silahlar, araçlar, internet siteleri, taşınmazlar ve şirketlere el konulduğu bildirilmişti. Adnan Oktar suç örgütüne ait internet sitelerinin tamamen kapatılması kararlaştırılmıştı.

Adnan Oktar ağlamıştı

Özkan Mamati'nin söz konusu kararlardan sonra "Oh Adnan Oh" demesi gündeme oturmuştu. Cezası duyurulurken herhangi bir tepki vermediği fark edilen Adnan Oktar'ın çevresine baktığı ve maskesini düzelttiği görülmüştü. Adnan Oktar'ın ekipler tarafından cezaevine götürülürken ağladığı görülmüştü.