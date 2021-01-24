Yasaklara Rağmen İstanbul’da Zincirleme Kaza!

Olay sabah saatlerinde İstanbul Zincirlikuyu’da meydana geldi. Kısıtlama saatleri olmasına rağmen 3 aracın zincirleme kazaya neden olduğu bilgisine ulaşıldı. Yaşanan zincirleme kazada şans eseri can kaybı meydana gelmezken yaralanma da yaşanmadı. Olayın nasıl yaşandığı merak edilirken kaza yerine sevk edilen sağlık edipleri ve polisler konu ile ilgili inceleme başlattı. Yaşanan zincirleme kazanın sebebi olarak yağışlı hava şartlarından dolayı özel bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği gösterilirken birbiri ile çarpışan 3 otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda durabildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan özel bir otomobilin sürücüsü havanın yağışlı olması sebebi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savrulmaya başladı. Savrulan otomobil, aynı yönde bulunan ticari bir araca çarptı. Ticari araç da çarpmanın etkisi ile kontrolünü kaybedip başka bir araca çarptı. Bu şekilde meydana gelen zincirleme kazada can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Pazar günü erken saatlerde yaşanılan olay kısıtlamalara rağmen boş bir yolda 3 aracın çarpışması ile meydana geldi. Hava şartları sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yaralanma yaşanmayan bir kazaya sebep oldu. Zincirleme kaza, Zincirlikuyu’da Maslak istikametindeki varyant yol üzerinde yaşandı. Havanın yağışlı olması sürücüye boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybettirdi. Yağan yağmurdan etkilenen Fiat Linea marka araç öncelikle yanında seyir halinde olan Renault Kangoo marka ticari araca çarptı. Renault Kangoo araç da direksiyon hakimiyetini kaybettiği zaman önünde bulunan Fiat Albea marka araca çarpması sonucunda Zincirlikuyu’nda zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kazaya karışan otomobiller son olarak bariyerlere çarpma sonucunda durabildi.

Olay yerin 112 sağlık personel ekibi ve polis geldi. Maddi hasarlı kazaya şahit olanların ihbarı ile ekipler olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri 3 aracın karıştığı zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlattı. İstanbul Zincirlikuyu’da yağışlı hava sebebi ile sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada can kaybı görülmedi.