Yasaklar Başladı! Hangi İllerde Pazar Günü Sokağa Çıkma Yasağı Var?

Haftasonunun gelmesi ile birlikte hangi illerde yasak olacağı hangi illerde yasak olmayacağı merak konusu haline geldi. hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli olan illerde tamamı ile kalkarken, haritada yüksek ve çok yüksek risk de gözüken illerde bir süre daha pazar günleri için yasak devam edecek. İstanbul ve İzmir için cumartesi günü dışarı çıkış için bir problem yokken pazar günü sokağa çıkmak yasak. Ankaralılar için hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde illerin risk durumuna göre hafta sonu çıkış yasağına ilişkin kararlarında. kontrollü normalleşme dönemine adım atılması ile birlikte bazı kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmış olan yeni düzenlemeye ilişkin, haftasonu yasakları illerin vaka sayısına göre yani risk grubuna göre uygulanacak.

Cuma güne bütün illerde sokağa çıkma yasağı saat 21:00 da başlayıp sabah 05.00’a kadar sürecek. Cumartesi günü ise sabah 05:00 ile 21:00 arasında bütün illerde geçer olmak üzere, sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Çok yüksek ve yüksek risk grubunda bulunan illerde ise, sokağa çıkma yasağı cumartesi günü 21:00’da başlayıp pazartesi günü 05.00’da bitecek.

Ağrı, Bitlis, Batman, Bingöl, Van, Urfa, Uşak, Şırnak, Siirt, Mardin, Iğdır, Muş, Hakkari, Diyarbakır

Orta Riskli İller

Adana, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Bartın, Bayburt, Bursa, Denizli, Manisa Eskişehir, ısparta, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Dersim, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Kars

Yüksek Riskli İller

İstanbul, İzmir, Ardahan, Antalya, Artvin, Tekirdağ, İzmir, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Niğde, Yalova, Zonguldak, Mersin

Çok Yüksek Riskli İller

Edirne, Sakarya, Balıkesir, Adıyaman, Burdur, Amasya, Aksaray, Giresun, Ordu, Osmaniye, Gümüşhane, Konya, Rize, Tokat, Trabzon, Samsun, Sinop

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 21:06