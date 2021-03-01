Yasağı delen yaklaşık 40 bin kişiye ceza kesildi!

Türkiye'de hafta sonları 81 ilde kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bireysel sağlığın ve kamu sağlığının muhafaza edilmesi için hayata geçirilen sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü anımsatıldı.

Söz konusu açıklamada, Türkiye genelinde hafta içi her gün saat 21.00 ile saat 05.00 arasında ve Cuma saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00'e kadar geçerli olan sokağa çıkma yasağına genel olarak riayet edildiği kaydedilerek, yasağı ihlâl eden kişilere yönelik adli veya idari işlem uygulandığı ifade edildi.

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Türkiye genelinde 22 Şubat Pazartesi günü ile 1 Mart Pazartesi günü arasında belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen 39 bin 604 vatandaşa yönelik adli veya idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, koronavirüsle mücadele bitene ve normalleşme başlayana kadar tüm vatandaşların fiziki mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları gerektiği kaydedildi. Açıklamada, vatandaşlara gösterdikleri anlayış dolayısıyla teşekkür edildi.

Türkiye'de şehirler vaka sayılarına göre "düşük riskli şehirler", "orta riskli şehirler", "yüksek riskli şehirler" ve "çok yüksek riskli şehirler" olmak üzere 4 farklı bölüme ayrıldı. Bugünden itibaren hayata geçirilen "yerinde karar" sürecine göre şehir bazında sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının ardından konuya ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

"Düşük riskli şehirler" vaka sayıları 100 binde 10'un altında olanlar; "orta riskli şehirler" vaka sayıları 100 binde 11-35 arası olan şehirler; "yüksek riskli şehirler" vaka sayıları 36-100 arası olan şehirler; "çok yüksek riskli şehirler" ise vaka sayıları 100 binde 100'ün üstünde olan şehirler.

Vaka sayıları 100 binde 10'un altında olan şehirler şöyle: Hakkâri, Şırnak, Muş ve Batman. Bu illerde sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Söz konusu illerde yaşayan vatandaşların temizlik, fiziki mesafe ve maske kurallarına riayet ettikleri belirtiliyor. Bu şehirlerde nüfusun daha az olması sayesinde filyasyon faaliyetlerinin de daha rahat yürütüldüğü belirtiliyor.

Vaka sayıları 100 binde 100'ün üstünde olan Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize'de sokağa çıkma yasağının henüz kaldırılmayacağı ve önlemlerin devam edeceği öngörülüyor. Söz konusu şehirlerde aile, akraba ve komşu ilişkilerinin daha samimi olması, cenaze törenlerine kalabalık halde katılım gösterilmesi, taziye ziyaretlerinin yapılması, gizli nişan gibi etkinliklerin yapılması yüzünden vaka sayılarının patlak verdiği söyleniyor.