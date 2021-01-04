Yasağa Rağmen ‘Kod29’ İle İşten Çıkarıyorlar! Kod29 Nedir?

2020 sonunda biten işten çıkarma yasağı, koronavirüs pandemisi sürecinde insanların mağdur olmaması adına yapılmıştı. Bu yasa 2 ay daha uzatıldı ve Şubat sonuna kadar normal şartlarda hiçbir çalışan işten çıkarılamayacak. Bu durumun bir açığını bulan şirketler ise, Kod29 ile çalışanlarını işten çıkarıyor.

Kod29 nedir?

Kod29, işverenlerin çalışanlarını, işten “yüz kızartıcı suç” ile çıkarabilmesini sağlayan bir düzenleme. Birçok işveren, bu yöntemi kullanarak işten çıkarma yapıyor. Kod29 ile haksız bir şekilde işten çıkarıldığınızda, konuyu mahkemeye taşımak ve tazminat hakkını almak ise yıllar süren bir dava sürecini gerektiriyor. Bununla birlikte haksız şekilde işten çıkarma yapan işverenler, bu durum kanıtlansa bile ceza almıyor.

‘Ücretsiz izine son verilmeli’

‘Kod29 tazminatsız işten çıkarma yöntemi oldu’

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kod29 ve diğer sorunlar konusunda bir açıklama yaptı. Kod29’un koronavirüs pandemisinde işverenlerin bu yasağı delmek için kullandığı bir yöntem olduğunu belirten Çerkezoğlu, işten çıkarma yasağının istisnai durumlar dahil devam etmesi gerektiğini söyledi. Kod29 ile işten çıkarmanın, kadınlar için daha da büyük problem olduğunu belirten DİSK Başkanı, “Kadınlar için haksız yere böyle bir madde ile çıkartılmış olmak yaşanan şiddet olayları da göz önüne alınırsa haksız yere hak ve gelir kaybının yanı sıra ekstra riskler de getiriyor. Bu madde büyük insanlık dramlarına neden oluyor” dedi.

Dev-Turizm-İş sendikasının Marmara başkanı Turgay Özdemir de, pandemiden sonra Kod29 ile işten çıkarmaların yüzde 70 civarında arttığını söyledi. Dava sonuçlandığında işveren haksız bulunsa bile ceza uygulanmadığını belirten Özdemir, “İşveren için bu iftiranın bir cezası olmalı” dedi.

Kod29 ile işten çıkarılanlar tazminatın yanı sıra, işsizlik maaşı da alamıyor. Özdemir bu durumla ilgili olarak “Kod29 bu dönemde tazminatsız işten çıkarma yöntemi haline geldi. Devlet de buna göz yumuyor. Siz birini işten çıkardığınızda tazminatını ödemek zorundasınız, sonrasında o kişi işsizlik maaşını da alabiliyor. Ama Kod29'dan attığınızda tazminat da yok işsizlik maaşı da” dedi.