Yarıyıl Tatili Ne Zaman? Karneler Ne Zaman Alınacak? 2.dönem Ne Zaman Başlayacak?

Yarıyıl tatiline az bir zaman kala veliler de öğrenciler de dönemin en zaman biteceğini merak ediyor. MEB tarafından sınavlarla ilgili yapılan güncelleme sonrasında ise öğrenciler ara tatile ne zaman gireceğini merak etmeye başladı. Veliler de çocukları karnelerini ne zaman alacak merakla bekliyor. Konu hakkında tüm gelişmeler ise haberimizde;

Okulların ne zaman kapanacağı, ikinci dönemin ne zaman açılacağı veliler tarafından merak ediliyor. Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalar sonrasında öğrencilere yüz yüze sınav yapılmayacağı duyuruldu. Peki okul takvimi değişti mi, öğrenciler karnelerini ne zaman alacak, ikinci dönem ne zaman başlıyor gibi sorularda veliler tarafından art arda soruldu. İşte detaylar;

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN

Yarıyıl bir diğer adıyla sömestr tatili ise 25 Ocak Pazartesi itibariyle başlayacak. Bu ara yıl tatili ise 3 hafta sürecek. Toplamda öğrenciler 21 gün tatil yapacak. Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre ise ikinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi de 15 Şubat Pazartesi başlayacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Veliler ve öğrenciler ise karnelerini 22 Ocak’tan itibaren eğitim kurumlarından temin edebilecekler. Fakat yönetimler tarafından yoğunluğun önüne geçmek adına karneler farklı gün ve saatlerde dağıtılacak.

YÜZ YÜZE SINAVLAR OLUCAK MI

Daha önce orta öğretim ve liseler için yüz yüze sınav yapılacağı duyurulmuştu. Fakat Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika gelişmesi ile birlikte yüz yüze sınav yapılmayacağı duyuruldu.

Buna göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin puanları derse katılımları, ödevleri ve performansları üzerinden değerlendirilecek. Öte yandan lise öğrencilerinin notları ise ikinci dönem yapılacak sınavlar doğrultusunda belirlenecek.

Ziya Selçuk ise yeni kararı resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ziya Selçuk paylaşımında sınavlarla ilgili bilgi verdi. Selçuk, eğitimin ders konularını yüklemek değil öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu vurguladı. Olağanüstü bir sürecin olduğunun altını çizen Ziya Selçuk, sürecin hızlı bir şekilde değiştiğini ifade etti ve sözlerinin devamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine yüz yüze sınav konusunu tekrar ele aldıklarını açıkladı. Buna göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin puanları ders katılım ve diğer dönem içi etkinlikler baz alınarak verilecek. Lise öğrencilerinde ise ikinci dönem yüz yüze yapılacak sınavlara göre not ortalaması belli olacak.

MEB'DEN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ DESTEĞİ

Millî Eğitim Bakanlığı ise bu süreçte yeni bir desteğe adım attı. BİLSEM’lerde görevi öğretmenler tarafından mesleki gelişim için bir program hazırlandı. Bu mesleki gelişim programından ise tüm öğretmenlerinin faydalanabilmesi adına çalışmalar yapılıyor.

Yeni proje ile birlikte BİLSEM’lerde görevli tüm öğretmenler mesleki gelişim eğitimini başarıyla tamamlandı.

Mesleki Gelişim destek paketine ise Savunma Sanayii Başkanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından destek gördü.

2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

MEB tarafından hazırlanan takvime göre ise ikinci dönem 15 Şubat Pazartesi itibari ile başlayacak. 12-16 Nisan haftası ise ikinci dönemin, ara tatili olarak belirlenmişti.

18 Haziran 2021’de bitmesi planlanan ikinci dönem eğitim-öğretim programında ise henüz bir değişiklik yapılmadı.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 16:45