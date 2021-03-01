Yarın Okul var mı? 2 Mart Okullar açıldı mı? Hangi Sınıflar yarın okula gidecek?

Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan tüm merak edilen sorulara cevap verdi! Okulların açılması, Kafeler Restoranlar ve Sokağa Çıkma Yasağıyla ilgili her konuyu cevapladı!

2 Mart Okulalr açılacak mı? Hangi illerde Yüz yüze eğitim açıklacak?

Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; "Düşük ve orta riskli illerde ortaokul 8 ve lise 12. Sınıflar açılıyor" açıklaması yaptı!

Peki Düşük ve Riskli iller hangileri?

81 ilde İlk okul, 8. sınıf ve 12. sınıflarlar başlıyor. Mavilerde ve sarılarda Orta okullar başlıyor! Mavilerde ve Sarılarda bütün sınıflar başlıyor! sadece yüksek riskli bölgelerde okullar açılmayacak!

Kafe ve Restoranlar açıldı!

Erdoğan açıkladığı bilgilerde sabah 7 akşam 7 arasında Kafe ve Restoranlar açılacak!

Sokağa Çıkma Yasağı kaldırıldı!

Erdoğan yaptığı açıklama hafta Sokağa Çıkma Yasağı kaldırıldığını dile getirdi! Sadece pazar günü çok riskli bölgeler sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 21:31