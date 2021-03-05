Yarın İstanbul'da Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı, Saat Kaçta Başlıyor, Hangi Saatlerde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birlikte, kademeli olarak şehir bazında normalleşmeye başlanılacağını duyurmuştu. Bu bağlamda bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklanmıştı. 5 Mart Cuma akşamı yani bugün, tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması 21.00’de başladı ve sabah 5.00’a kadar sürecek. Cumartesi günü ise sabah 05.00’dan itibaren saat 21.00’a kadar sokağa çıkmak tüm şehirlerde serbest olacak. Haftasonu akşam dışarı çıkmak ise her şehirde yasaklanacak. Peki milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul’da sokağa çıkma yasağı nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyada paylaşılan harita ile birlikte illerin koronavirüs risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı öğrenildi. Düşük riskli iller mavi ile, orta riskli iller sarı ile, yüksek riskli iller turuncu ile ve çok yüksek riskli illerin kırmızı ile haritada gösterildiği açıklandı. İllerin risk durumuna göre tedbirli ve kademeli olarak normalleşileceği belirtildi.

1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısının ardından alınan yerinde kararların hangi şehirlerde nasıl uygulanacağı merak konusu olmuştu. Kademeli olarak normalleşmeye geçtiğimiz bu dönemde yarın ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş arama motorlarında “İstanbul'da hafta sonu ve hafta içi yasak var mı? İstanbul’da yasaklar ne durumda?” gibi soruların yanıtlarını arıyor.

Geçen hafta yayınlanan koronavirüs risk haritasına göre İstanbul turuncu renkte gösteriliyor. Bilindiği üzere turuncu renk de yüksek risk taşıyan il olduğu anlamına geliyor. 20-26 Şubat haftası illere göre haftalık vaka sayısı grafiğinde İstanbul’da 100 binde 89,90 vaka oranı olduğu görülüyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye’nin her yerinde hafta içi akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Hafta sonunda ise, alınan kararlar doğrultusunda düşük ve orta riskli illerde Cumartesi günü akşama kadar yasak olmayacak. Yüksek riskli olan İstanbul'da ise Pazar günleri gün içinde ve akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. Yani İstanbul halkı sadece hafta içi ve Cumartesi günleri akşama kadar sokağa çıkabilecek.