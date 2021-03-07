Yardım İçin Durdu 2 Kamyon Çarpıp Öldürdü

Eskişehir’de üst üste trafik kazaları meydana geldi. Yolda seyir halinde ilerleyen otomobilin lastikleri patladı. Araç, bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan olay sonrası otomobil ve tır sürücülerinin araca yardım etmek için durduğu öğrenildi. Tam bu sırada yolda arkadan gelen ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olduğu kamyonet, park halindeki araçlara ve lastiği patlayan otomobile çarptı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişinin olay yerinde can verdiği, 2 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

4 aracın birbirine çarparak yaşadığı korkunç olay, dün gece saatlerinde Sivrihisar- Eskişehir yolunun 27'nci kilometresinde yaşandı. Araç sürücüsü Metin Duran tarafından kullanılan otomobil, lastiklerinin patlaması sonucu bariyerlere çarpmaya başladı ve bu şekilde durabildi. Aracın plakasının 26 AAT 239 olduğu öğrenildi. Lastiği patlayıp bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle savruldu ve yol ortasında durmayı başardı. Eskişehir yolunda yaşanan kazayı gören 16 AJR 389 plakalı aracın sürücüsü Ali Rıza Er ve 18 AAC 381 plakalı tırın sürücüsü Ahmet Kaya, araçlarını yol kenarına park etti ve lastikleri patlayan araca yardım etmek istedi.

Bu sırada ise arkadan gelen Mehmet Tekir’in sürdüğü 11 DS 570 plakalı kamyon, Tekir’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda lastikleri patlayıp bariyerlere çarpan ve park halinde duran iki araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada Selfet Duran, Yusuf Eri ve kamyonun sürücüsü Mehmet Tekir’in yaralandığı ifade edildi.

Yolda kazayı görenler tarafından ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sivrihisar- Eskişehir yolunda yaralananlara olay yerinde 112 sağlık çalışanları tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. İlk müdahale sonrası yaralıların ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülüp tedavi altına alınan araç sürücüsü Mehmet Tekir’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Sivrihisar- Eskişehir yolu 4 aracın birbirine çarparak durabildiği zincirleme kaza sonrasında bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ile yolun yeniden açıldığı öğrenildi.