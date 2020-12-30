Yapılandırma başvuruları uzatıldı mı? Yapılandırma başvuruları ne zaman son?

31 Aralık 2020'ye kadar olan yapılandırma başvurularının tarihi uzatıldı. Vergi, SGK, KYK, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, köprü trafik cezaları, ilan ve reklam vergisi gibi vergilerin son ödeme tarihi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Karar Resmi Gazete' de yayınlanarak yürülüğe girdi.

Yapılandırma başvurusunda bulunamayanlara müjdeli haber geldi. Yapılandırma başvurularında bulunamayan borçlu vatandaşlar 31 Ocak 2021'e kadar borçlarını yapılandırabilecek. Aynı zamanda ilk taksit ödemelerinide bir ay daha geç ödeyebilecekler. Vergi, SGK, KYK, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, köprü trafik cezaları, ilan ve reklam vergisi gibi vergiler yapılandırılabilecek.

Yapılandırma kapsamında olan borçlar hangileri?

Vergi, SGK, KYK, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, köprü trafik cezaları, ilan ve reklam vergisi gibi vergiler yapılandırma kapsamında.

İlk taksit ödemeleri ne zaman?

31 Aralık 2020'ye kadar yapılandırma başvurusunda bulunan vatandaşlar ilk taksitlerini 31 Ocak 2021'de ödeyecek. Yapılandırma başvurusunda bulunanların ödeme tarihlerinde değişiklik yok !

Yapılandırma başvurusunda bulunmayanlar 31 Ocak 2021'e kadar başvurabilecek ve ilk taksit ödemelerini Şubat sonuna kadar yapabilecek.

Yapılandırma başvuruları vergi dairelerinden olduğu gibi internet üzerinden de gerçekleşebilecek. Yapılandırma başvuruları “www.gib.gov.tr” veya “www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Ödemeler nasıl yapılacak?

İnternet üzerinden banka ve kredi kartıyla ödenebiliyor.Borçlarını peşin ödeyenlerin faizleri ise yüzde 90 civarinda siliniyor. Borçlar 6, 9,12 veya 18 taksitle ödenebiliyor.

Son başvuru tarihi ne zaman?

Başvuru tarihleri 1 ay daha uzatıldı. 31 Aralık 2020'ye kadar olan başvuru süreleri 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. Yapılandırma başvurularında bulunanların ilk taksit ödemelerini 31 Ocak 2021'e kadar, yeni başvuruda bulunacak ise ilk taksit ödemelerini 28 Şubat'a kadar yapabilecek.( Ocak ayında başvurucaklar için)







Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 18:14