Yapılan Tünel Çalışması Keşfe Yol Açtı! Güzergah Değiştirilme Kararı Alındı

“Honaz tüneli” yapımı sırasında bir yerleşim yeri olduğu ortaya çıktı. Denizli Pamukkale'de inşaat aşamasında olan tünel yapımı sırasında bağlantı yolu güzergahında bulunan yerleşim yerinin 2000 yıllık olduğu anlaşıldı. Bölge resmi bir karar ile tescil edildi. Aydın kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Hamambaşı Arkeolojik Yerleşim Alanı, bölge ile özel olarak ilgilendi. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol da tünel yapımı sırasında buldukları yol hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Honaz tüneli inşaatı yapımı sırasında bölgede bazı buluntular ortaya çıktığı zaman yapımın durduruldu ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Honaz Tüneli’nin inşaat çalışmaları devam ediyordu. Çalışmaların sürdürüldüğü sırada arkeolojik yerleşim yerinin olduğu anlaşıldı. Çalışma sürdürüldüğü sırada bağlantı yolu üzerindeki kazı çalışmaları bazı buluntuları açığa çıkardı. Ortaya çıkan bulgular ile birlikte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından bölge üzerinde 77 adet kazı açma çalışması yapılmaya başlandı.

Bölgede yaklaşık olarak 2000 yıllık olduğu düşünülen evler, değirmen, tekstil üretim atölyesi ve hububat saklama depoları olduğu açıklandı. Bununla birlikte kazı çalışmalarında açığa çıkan yerleşim yerinin Kuzey bölgesinde seramik ürün satışı yapılan dükkanların bulunduğu ve büyük boyutlu taş döşemeli bir sokak olduğu anlaşıldı. Pamukkale ilçesinde kazı alanında olduğu öğrenilen mimari kalıntılar ve buluntular ile birlikte söz konusu olan bölgede Roma Bizans İmparatorluğu arasında canlı bir hayatın olduğu ancak 7. yüzyılın sonlarında bu durumun sona erdiği anlaşılan bilgiler arasında yer aldı. Bu duruma sebep olan olayın ise depremler olduğu öne sürüldü.

Denizli'nin kültürel anlamda oldukça zengin bir bölge olduğu Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Turhan Veli Akyol tarafından ifade edildi. Bölgenin geçmişinin milattan önce 1. yüzyıla kadar dayandığı anlaşılırken kazı yapılan bölgede bulgular ortaya çıktıktan sonra yol yapım çalışmasının durdurulduğu ve alternatif yerlerin arandığı söylendi. Yetkililer, bölgede inceleme çalışmaları başlattı ve 2000 yıllık eserler açığa çıktı. Tesadüfen bulunan bulgular sonucunda bağlantı yolunun farklı bir güzergah üzerinden gideceği belirtildi.