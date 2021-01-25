Yanlışlıkla karantina uyguladılar! Siyasiler birbirine girdi

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde tartışmalara neden olan bir gelişme yaşandı. Koronavirüsün bulaşıcılık katsayısının yanlış hesaplanması üzerine söz konusu bölgenin bir haftadır "kırmızı bölge" olarak nitelendirildiği ve oldukça sert önlemlerin hayata geçirildiği tespit edildi. Yanlışlıkla karantina ilan edildiği için 600 milyon Euro'ya yakın zarara uğrandığı ifade edildi. Bu nedenle merkezi hükümet ile Lombardiya yönetimi birbirine girdi.

Yeniden turuncu oldu

Yanlışlıkla karantina ilan edilen Lombardiya, karışıklığın giderilmesinin ardından "turuncu bölge" oldu. Söz konusu bölgede 24 Ocak Pazar günü itibarıyla orta seviyeli önlemler hayata geçirildi.

Katsayı yüksek hesaplanmış

İtalya'da koronavirüs önlemlerinin düzeyi; vaka sayısı ve koronavirüs testi kapasitesi dâhil 21 koşulun değerlendirilmesi sonucu tespit ediliyor. Lombardiya'da hesap hatası sebebiyle koronavirüsün bulaşıcılık katsayısının fazla tespit edildiği, yani 0.93 olması gerekirken 1.4 olarak belirlendiği ortaya çıktı. Bu yüzden Lombardiya'nın "kırmızı bölge" olarak nitelendirildiği ifade edildi.

600 milyon Euro'luk zarar

Koronavirüs sürecinde "kırmızı bölge" ilan edilen yerlerde mecburi durumlar haricinde 24 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması geçerli oluyor. Kalan yerlerde ise sadece saat 22.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması geçerli oluyor. Lombardiya bölgesinde son 7 gündür sert önlemlerin uygulanması sebebiyle 600 milyon Euro'ya yakın bir kayıp yaşandığı ifade edildi. Bu nedenle Lombardiya bölgesinde bulunan işletmelerin dava açacağı bildirildi.

Koronavirüsün bulaşıcılık katsayısının doğru hesaplanmaması üzerine merkezi yönetim ile Lombardiya yönetimi birbirini suçlamaya başladı. Lombardiya Bölge Başkanı Fontana, yanlış hesaplamadan merkezi yönetimin sorumlu olduğunu söyledi. Bölgelerin risk düzeyini belirlemek için başvurulan algoritmanın yanlış olabileceğine dikkat çeken Fontana, bölge yönetimi olarak doğru bilgileri açıkladıklarını, bu nedenle merkezi hükümetin bölge yönetimine iftira atmaması gerektiğini belirtti.

"Bilgileri bölge yönetimi sağladı"

Bunun üzerine açıklamada bulunan Yüksek Sağlık Enstitüsü, Lombardiya bölgesinin "kırmızı bölge" kategorisine dâhil edilmesine neden olan bilgileri bölge yönetiminin sağladığını duyurdu. Bölgesel İşler Bakanı Boccia, koronavirüsün bulaşıcılık katsayısına dair bilgileri Lombardiya'nın sağladığını ve daha sonra bu bilgilerin yine Lombardiya yönetimince değiştirildiğini belirterek, Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün açıklamalarının doğru olduğunu söyledi.

İtalya'da koronavirüs bilançosu

İtalya'da şimdiye dek 2 milyon 244 bin 813 vakası tespit edilirken, 1 milyon 882 bin 74 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 85 bin 461 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Lombardiya'da ilk vaka ne zaman tespit edilmişti?

Lomvardiya'da ilk koronavirüs vakası 20 Şubat 2020 tarihinde tespit edilmişti. Söz konusu kişinin 18 Şubat 2020 tarihinde belirtileri sebebiyle hastaneye müracaat ettiği ama koronavirüs testi uygulanmadığı ve evine gönderildiği belirtilmişti. Bu kişinin oldukça aktif bir sosyal yaşama sahip olduğu, bu nedenle yakınlarına ve hastanede bulunan kişilere koronavirüs bulaştırdığı ifade edilmişti. İlk vakaya koronavirüsün nasıl bulaştığı ise tespit edilememişti. Lombardiya'da koronavirüsün çok daha önce yayılmış olabileceği, bu yüzden önlem almakta geç kalındığı belirtilmişti. Lombardiya bölgesinin sağlık sistemi diğer bölgelere kıyasla daha iyi durumda. Burada 65 yaş üstü olan 2 milyon 200 binden fazla kişi bulunuyor. İtalya'nın en yüksek yaş ortalamasına sahip bölgesi Lombardiya.