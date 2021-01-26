Yalova’da Alevi Vatandaşların Evi İşaretlendi

Sözcü’nün haberine göre Yalova’da, Bağlarbaşı mahallesinde yaşanan olayda Alevi vatandaşların evlerinin duvarına, sprey boya il Alevi yazıldı. Olayın ardından polis, Alevilerin evini işaretleyen faillerin peşinde düştü ve inceleme başlattı.

CHP Yalova il başkanı Mehmet Gürel, açıklamasında “Yalova gibi bir şehirde bazı Alevi yurttaşlarımızın evlerini işaretleyerek yapılan bu insanlık dışı, bu bağnaz hareketi esefle kınıyorum. Sorumluların hemen bulunması için emniyet yetkililerini acilen göreve çağırıyorum. Bu olayın muhakkak takipçisi olacağız. Bunu yapan yaratıkların Yalova'da yaşamasından dolayı da büyük utanç duyuyorum” dedi.

“Bunu yapan vatan hainidir”

Yalova’da Alevilerin evinin işaretlenmesine ilişkin MHP il teşkilatından Namık Öz de, açıklamasında “Kapısına ‘Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir” dedi.

Öte yandan, yaşanan olaya tepki gösteren bir Alevi vatandaş, yazı yazılmasını eleştirdi ve “kapımızı çalın, kahvemizi için. Bizler aşımızı paylaşan insanlarız” dedi.