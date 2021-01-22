Yağmur ve sağanak geliyor! 22 Ocak hava durumu

Meteoroloji'nin 22 Ocak Cuma günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin doğusu ile Kıyı Ege'de parçalı bulutlu ve yerel olarak çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Çanakkale çevreleri ile Kıyı Ege'de öğle vakitlerinin ardından yağmur ve sağanak bekleniyor. Meteoroloji, ülkemizin diğer kesimlerinde açık ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını söylüyor. Öte yandan, ülkemizin kıyı kesimlerinde sabah vakitlerinde hafif şekilde don ve buzlanmanın etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde ise don ve buzlanmanın kuvvetli olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin iç kesimlerinde ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklığının 2-4 derece artış göstermesi bekleniyor. Meteoroloji, ülkemizin diğer kesimlerinde hava sıcaklığında kritik bir değişiklik gerçekleşmeyeceğini ifade ediyor.

Don, buzlanma ve çığ riski için uyarılar!

Don ve buzlanmanın ülkemizin kıyı kesimlerinde hafif, doğu kesimlerinde ve iç kesimlerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden özellikle sürücülerin gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Hem Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde hem de Doğu Karadeniz'in iç taraflarında kar kalınlığının fazla olduğu bölgelerde vatandaşların çığ riskine karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'da az bulutlu ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 13° olacağı tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu

İzmir'de parçalı bulutlu ve aralıklı olarak da çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Öğle vakitlerinin ardından yerel olarak sağanağın etkili olacağı tahmin edilen İzmir'de en yüksek sıcaklığın 13° olması bekleniyor.

Antalya hava durumu

Antalya'da az bulutlu bir havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Antalya'da en yüksek sıcaklığın 15° derece olacağı öngörülüyor.

Ankara'da parçalı bulutlu bir havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Ankara'da en yüksek sıcaklığın 5° olacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ta parçalı bulutlu ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Zonguldak'ta en yüksek sıcaklığın 14° olacağı öngörülüyor.

Trabzon hava durumu

Trabzon'da parçalı bulutlu ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Trabzon'da en yüksek sıcaklığın 12° olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum hava durumu

Erzurum'da parçalı bulutlu ve az bulutlu bir havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Erzurum'da en yüksek sıcaklığın -7° olacağı öngörülüyor.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'da az bulutlu ve açık bir havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Diyarbakır'da en yüksek sıcaklığın 6° olacağı tahmin ediliyor.