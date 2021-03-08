Yağmur ve kar geliyor!

8 Mart Pazartesi günü Türkiye'nin batı kesiminde hava güneşli olacak. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak. Ankara ve İstanbul'da hava sıcaklığı 9 dereceye aynı olacak, İzmir'de ise 14 dereceye ulaşacak. Adana'da hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Pazar günü etkisini gösteren sağanak yağış ve kar yağışın Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini terk ettiği görülüyor. Genel olarak güneşli havanın etkisini göstereceği ülkede bu kez sağanak yağış Güney Bölgesi'nde etkili olacak.

Sağanak yağışın etkili olacağı iller şöyle:

Antalya

Aydın

Burdur

Denizli

Hatay

Isparta

Karaman

Konya

Mersin

Osmaniye

İstanbul ve Ankara'yı güneşli, İzmir'i ise bulutlu hava bekleniyor.

Kar geliyor

Doğu Anadolu bölgesine kar yağışının tekrar geri geleceği görülüyor.

Kar yağışının etkili olacağı iller ise şöyle:

AğrıArdahanBitlisErzurumHakkariMuşVan

Perşembe ülke genelinde yağmur olacak

11 Mart Perşembe günü ise Türkiye genelinde sağanak yağışın ve kar yağışının etkisini göstereceği görülüyor. Hava sıcaklıkları ise hissedilecek derecede düşecek.

Cuma yeniden güneş var

Türkiye genelinde etkisini gösterecek olan soğuk havanın 12 Mart Cuma günü ise yerini güneşli havaya bırakacağı öngörülüyor. Sağanak yağış ve kar yağışı Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'in bir bölümünde etkisini gösterecek.

Ardahan'da bol kar var

Ardahan'da kar yağışının etkili olduğu görülüyor. Kar yağışı kısa sürede Ardahan merkezini beyaza bürüdü. Yolların ve kaldırım yanı sıra araçların üzeri de karla kaplandı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ile buzlanmanın etkili olduğunun altını çizen Karayolları 183. Şube Şefliği, sürücüleri dikkatli ve tedbirli seyretmeleri konusunda uyarıyor.