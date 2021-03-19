Yabancılara test zorunluluğu getiren şehirden geri adım!

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bütün yabancı çalışanlara yönelik koronavirüs testi zorunluluğu getirilmişti. Güney Kore Sağlık Bakanlığına bağlı Covid-19 ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan uyarılar, insan hakları örgütleri, ticaret odaları ve büyükelçiliklerin tepkileri sonucu geri adım atıldı.

"Herkese test yapılsın"

Güney Kore Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başkent Seul'de koronavirüs testi politikalarının insan haklarını ihlâl etmeyecek veya ayrımcılık yapmayacak biçimde güncellenmesini istedi. Söz konusu yetkililer, koronavirüs bakımından yüksek risk teşkil eden iş yerlerinde Koreli çalışanlar ve yabancı çalışanlar dâhil olmak üzere herkese test yapılmasını önerdi.

"Suçlu algısı yaratılıyor"

Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, yerel yönetimler tarafından bütün yabancılara getirilen test zorunluluğunun ayrımcılığa neden olup olmadığı konusunda soruşturma başlattı. Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Choi Young-ae, "yabancılar" ibaresinin "koronavirüs zanlısı" veya "kanun dışı eylemde bulunan suçlu" şeklinde bir algı yarattığını dile getirdi.

Büyükelçiliklerden protesto geldi

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve İngiltere dâhil olmak üzere birçok ülkenin büyükelçiliği, yabancı çalışanlara yönelik test zorunluluğunu protesto etti. Ticaret odaları da söz konusu zorunluluğa son verilmesini istedi.

"Bizi rezil etti"

Lee Sang-min isimli milletvekili, yabancı çalışanlara yönelik test zorunluluğunun insan hakları ihlâli olduğunu ve bu nedenle dünyaya rezil olduklarını söyledi. Söz konusu milletvekili, Koreliler ile yabancılar arasında koronavirüs tedbirleri bakımından bir ayrımcılık yapılamayacağını dile getirdi. Başkent Seul'da bulunan akademisyenler de bu uygulamaya tepki gösterdi.

"Bilimsel yanı yok"

Kore Risk Grubu'nun Başkanı Chad O'Carroll, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, test yaptırmaktan memnun olacağını belirtti ancak kilise cemaatleri ile spor salonlarına giden kişilere herhangi bir zorunluluk getirilmediğini hatırlattı. Chad O'Carroll, koronavirüs testlerinin yalnızca yabancı çalışanlar için zorunlu hale getirilmesinin herhangi bir şekilde bilimsel yanının olmadığını söyledi.

Gyeonggi şehrinde devam ediyor

Seul'de bu uygulamadan vazgeçildi ancak Gyeonggi'de bütün yabancı çalışanlara yönelik test zorunluluğu sürüyor. Söz konusu şehirde yalnızca yabancıların istihdam edilebilmesi için getirilen negatif test zorunluluğuna son verildi.

Gyeonggi'de 275 yabancıya yapılan testlerin sonuçları pozitif çıkmış, bunun üzerine testler zorunlu hale getirilmişti. Gyeonggi şehrinde 85 bin yabancının çalıştığı ifade edilmişti. Kaçak olarak çalışan yabancıların sayısı ise 100-200 bin civarında olarak açıklanmıştı. Başkent Seul'da ise 242 bin 623 çalışanın bulunduğu kaydedilmişti. Kaçak olarak çalışan yabancılarla birlikte toplam sayının 390 bin düzeyinde olduğu ifade edilmişti.

Güney Kore'de koronavirüs tablosu

Güney Afrika'da son bir günde 463 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 2 can kaybı gerçekleşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 97 bin 757 vaka kayıtlara geçerken, koronavirüs kaynaklı 1.690 ölüm gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 15:54