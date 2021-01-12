WhatsApp kişisel verileri devlete verecek!

WhatsApp'ın son güncellemesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların kişisel bilgilerini Facebook ile paylaşacağına dair bir güncelleme getirdi. Söz konusu güncellemeye onay vermeyenlerin 8 Şubat'tan sonra WhatsApp'a veda etmek zorunda kalacakları ifade edildi. Bu güncellemeden Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin muaf tutulması ise diğer bir tartışma konusu oldu.

Fransız hükümetinin, sosyal medya platformlarına ilişkin yeni bir karar aldığı iddia edildi. WhatsApp ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından kullanıcı sözleşmelerini Fransa kanunlarına uyumlu duruma getirmeleri istendi. Bu şirketlerin, talep edilmesi durumunda kullanıcılara ait verileri devlete verecekleri ileri sürüldü. Söz konusu verilerin devlete verilmemesi durumunda platformların, senelik cirolarının yüzde 6'sı oranında para cezasına çarptırılacağı bildirildi.

WhatsApp "İlle de güncelleme" diyor

WhatsApp, güncelleme konusunda hala geri adım atmadı. WhatsApp Sözcüsü tarafından dün yapılan açıklamada, platform aracılığıyla gerçekleştirilen alışverişlerin kolay hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Söz konusu açıklamada, işletmelerden temin edilen yardımların da kolaylaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi. Pek çok kişinin mesajlaşma uygulamasını arkadaşlarıyla ve aileleriyle irtibata geçmek içi kullandığı ancak işletmelere ulaşan kullanıcıların da sayıca artış gösterdiği belirtilen açıklamada, son güncellemeyle beraber işletmelerin Facebook aracılığıyla güvenilir bir şekilde hosting hizmetine ulaşabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, WhatsApp'ın Facebook ile paylaştığı verilerin değişmeyeceği ve kullanıcıların aileleriyle veya arkadaşlarıyla kurdukları iletişimin hiçbir şekilde etkilenmeyeceği aktarılırken, kullanıcıların gizliliğinin korunmasına son derece bağlı olunduğu ileri sürüldü. WhatsApp kullanıcıları ise Telegram, Signal ve BİP gibi diğer mesajlaşma uygulamalarını şimdiden indirmeye başladı.

Bir açıklama daha geldi

Whatsapp tarafından yapılan son açıklamada ise kişisel mesajların "uçtan uca şifreleme" aracılığıyla korunduğu ifade edildi. Söz konusu açıklamada, son güncellemeden kullanıcıların aileleriyle veya arkadaşlarıyla kurdukları iletişimin gizliliğinin asla etkilenmeyeceği belirtildi.