WhatsApp İçin Kritik Gün! Tamam Mı Devam Mı?

WhatsApp uygulaması ile ilgili bir süredir süregelen tartışmalara sebep olan yeni gizlilik sözleşmesinin bugün itibariyle devreye girdiği bilgisi paylaşıldı. İlk kez 8 Şubat olarak duyurusu yapılan fakat gelen tepkiler üzerine 15 Mayıs tarihine ertelenen yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıları neler beklediği merak konusu oldu. Sizler için WhatsApp gizlilik sözleşmesinin 7 maddesi ile ilgili bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Bugün itibariyle WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesin,n kademeli olarak devreye girdiği açıklandı ve Facebook bünyesindeki anlık iletişim platformu WhatsApp'ın zorunlu olarak da yaptığı sözleşmenin güncellemesinin kabul edilmediği durumda bazı özelliklerin kullanılamaz hala geleceği ve süreç sonunda da kullanıcıların WhatsApp'ı hiç kullanamayacakları açıklandı. İlk olarak 8 Şubat 2021 olarak açıklanan tarih 15 Mayıs 2021 günde ertelenmişti. Konu ile ilgili olarak Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlatmıştı ve bu konu ile ilgili gelişmeler merak konusu olmuştu.

İlk olarak ilgili güncelleme sebebiyle 15 Mayıs tarihinde hiç kimsenin hesabının silinmeyeceği ya da WhatsApp uygulamasının işlevselliğini hemen kaybetmeyeceği öğrenildi. İkinci olarak kullanıcıların ilgili sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacakları bilgisi paylaşıldı. Üçüncü olarak kullanıcıların güncellemeyi kabul edene kadar WhatsApp'ı sınırlı bir şekilde kullanacakları öğrenildi. Dördüncü madde olarak sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp'ta bulunan sohbetlerine erişemeyeceği fakat yine de kendilerine gelen görüntülü ya da sesli aramaları cevaplandırabilecekleri ifade edildi. Beşinci madde olarak kullanıcıların etkinleştirilmiş bildirimleri olması durumunda mesajı okumak ya da yanıtlamak için onlara dokunabileceği belirtildi. 6. madde olarak ise ve kaç haftalık süreç sonrasında WhatsApp'ın kullanıcı telefonuna arama ve mesaj göndermeyi durduracağı bilgisi paylaşıldı. 7. ve son madde olarak ise 120 gün boyunca hiçbir şekilde etkinlik göstermeyen WhatsApp hesaplarının genellikle silindiği açıklandı.