Whatsapp çöktü mü? 19 Mart Whatsapp Mesajları İletilmiyor

Dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip Whatsapp bu akşam saatlerinde çöktü. Uygulama üzerinden birbirine mesaj, fotoğraf, ses ve görüntü göndermeye çalışan milyonlarca kişi sorunla karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz dönemlerde de şahit olduğumuz Whatsapp çöktü sorunuyla ilgili olarak son dakika gelişmeler herkes tarafından merak ediliyor. Son dönemde özellikle gizlilik politikasıyla gündeme gelen Whatsapp kullanıcılarına sunduğu kesintili hizmet nedeniyle kısa sürede bir çok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

19 Mart Whatsapp Çöktü Mü?

19 Mart Cuma günü saat 20.15 itibariyle Whatsapp'ta mesaj gönderme ve çökme sorunu yaşandı. Uygulama üzerinden mesaj göndermeye çalışan milyonlar kişi sorunla karşı karşıya kaldı. Gelişmeler yakından takip edilirken konuyla ilgili Whatsapp cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle son dönemde gizlilik politikası zorunluluğunun gelmesiyle birlikte Whatsapp milyonlarca kişi tarafından protesto edilmişti. Kişisel verilerin Facebook ile paylaşılacağı yönündeki sözleşmeyle ilgili dünya genelinde birçok kişi Whatsapp uygulamasını silerek Telegram ve benzeri uygulamalara geçiş yapmıştır. Kişisel verilerin pazarlanması ve üçüncü kişilerle paylaşılması tehlikesi nedeniyle Whatsapp gözden düştü. 19 Mart tarihinde Whatsapp çöktü sorunuyla birlikte ise kullanıcıların Whatsapp uygulamasına olan güvenleri bir kez daha sarsıldı.

Sunucu bazlı çökme durumlarına geçtiğimiz dönemlerde de şahit olmuştuk. Whatsapp üzerinden mesaj, fotoğraf ve dosya göndermek isteyen milyonlarca kişi iletişim sorunuyla karşı karşıya kalmışlardı. Yaşanan gelişmelerin ardından Whatsapp'ın en büyük rakibi Telegram, yüksek bir kullanıcı sayısı kazanarak pazarda ki hakimiyetini arttırdı.

Whatsapp Ne Zaman Düzelecek?

Whatsapp uygulamasının ne zaman düzeleceğiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar Whatsapp teknik ekibinden bir açıklama beklerken sorunun ne zaman çözüleceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz dönemlerde benzer sorunlar 1-2 saatlik bir dönemde çözüme kavuşmuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 20:38