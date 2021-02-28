Washington Post: Selman cezalandırılmalı!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı Washington Post gazetesi, vahşi cinayet sebebiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için talep edilen cezaları sıraladı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın canavarca katledilmesi ve tüm cesedinin yok edilmesi dünyada çok güçlü yankı uyandırdı.

Riyad yönetimi Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili suçlamaları reddetse de Türkiye olayın ilk anından bu tarafa gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması için olağanüstü gayret sarf etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle bu konuda ciddi kararlılık sergiledi.

Türkiye'nin, cinayetin aydınlatılması ile ilgili kararlılığı sonrası ABD yönetimi de gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili istihbarat raporunu kamuoyu ile paylaştı.

CIA raporunda, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi olan Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakalanarak katledilmesiyle ilgili operasyona onay verdiği sonucuna ulaşıldığının altı çizildi.

CIA'in raporunda "Bu sonuca nasıl ulaşıldığı" ise şu şekilde açıklandı:

"Suudi prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'da karar alma mekanizmalarının başında bulunuyor. Cemal Kaşıkçı cinayetinde ise Muhammed bin Selman'ın en önemli danışmanı ve güvenlik ekibi yer alıyor. Prens'in Cemal Kaşıkçı da dâhil olmak üzere, yurt dışındaki tüm muhaliflerin sesini kesmek için şiddet içeren hamleler yaptığının somut delilleri bulunduğu gibi, neredeyse bu bilgi tüm dünya tarafından da biliniyor. Tüm bu gerçeklerden hareket edilerek sonuca kolaylıkla ulaşılabilir."

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı Washington Post gazetesince "Cinayetin suçlusu Muhammed bin Selman! Joe Biden, Selman'a izin vermemeli" başlığı ile yayınlanan yazıda, Muhammed bin Selman için istenilen cezalar listelendi.

ABD'ye girişine yasak, mal varlığına dondurma!

2018 yılında İstanbul'da işlenen vahşi cinayetin onayının Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiği, Prens Selman'ın olay ile ilgili "mutlak karar verici" pozisyonda olduğu kaydedildi.

Selman'ın karikatürüne de yer veren Washington Post gazetesi şu cezaları istedi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi oturma izni bulunan ve gazetemizin köşe yazarlığını yapan bir kimsenin vahşice katledildiği bu tiksindirici suçun cezasız bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Muhammed bin Selman'ın, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi tamamen yasaklanmalı ve buradaki tüm mal varlığı dondurulmalıdır."