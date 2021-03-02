Volkswagen 115 Bin TL Sıfır Otomobil Kampanyası Rekor Kırıyor

Zira devam eden virüs salgını;

Fabrikaların üretime ara vermesi,

Normalleşmeden sonra yeni mesai saatlerine geçilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Bu nedene bağlı olarak her ülkede farklı bir netice elde edilmiştir. Türkiye’ otomobil devlerinin kapatma kararından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Zira uzun süre boyunca ülkemizde sıfır araç girişi kaydedilmemiştir. Bu da otomatik olarak ikinci el piyasasının hareketlenmesine ortam hazırlamıştır. İkinci el araç rakamları sıfır araçlarla yarışır hale gelmiştir.

Sıfır Araç Satışlarında Değişim!

İkinci el piyasasında meydana gelen hareketlilik sıfır araç satışında yeni adımların atılmasına ortam hazırlamıştır. Bu durum öncelikli olarak otomotiv fabrikalarının yeniden açılması ile başlamıştır. Salgın devam ettiği için fabrikalar salgın koşullarına uygun şekilde üretim gerçekleştirmeye devam etmektedir. bu da yeniden sıfır araç girişi başlaması anlamına gelmektedir. Sıfır araç temininin daha kolay olarak gerçekleşmesi sayesinde;

Belli markalarda kampanyalar,

İkinci el piyasasında rakam düşüşleri yaşanmıştır.

Volkswagen de ülkemizde en çok tercih edilen araç markalarından biridir. Otomotiv devinin imza atmış olduğu kampanya sayesinde ciddi oranda araç satışı yaşanması beklenmektedir. Kampanyaya ilginin büyük olması da bu durumu göstermektedir.

ÖTV Zammı Geldi

Lüks araçlarda,

Belli fiyatın üzerinde olan araçlarda,

Açıklanmış olan rakamlarca zamdan sonra rakamlar daha çok yükselmiştir.

nın düzene girmesinden sonra yükselme sıkıntısı yaşanmıştır. Geçtiğimiz günlerde araçların tamamında geçerli olan ÖTV zammı yaşanmıştır. Gelen zamdan sonra rakamlar bir anda yükselme göstermiştir. Özellikle;

Gerçekleştirilen ÖTV zammından hemen sonra araç alma işini erteleyen kişi sayısında yükselme meydana gelmiştir. Vatandaşlar sıfır araçlar yerine ikinci el araç bakmaya başlamışlardır. Bu durumun önüne geçilmesi açısından sıfır araç satışlarında yeni kampanya sunumları gerçekleştirilmiştir. Volkswagen araçlarda geçerli olan kampanyalar hem uygun fiyatlardan hem de sıfır araç alımını mümkün kılmaktadır. Siz de bu sayede hayallerinizdeki araçları satın alabilirsiniz.

Volkswagen Sıfır Araç Kampanyası

Merak edilen Volkswagen 115 bin TL sıfır araç kampanyasında detaylar değişim gösterebilmektedir. Bu nedene bağlı olarak araç alımından hemen önce yetkili servislerden bilgi alınması önerilmektedir. Durumun nedenlerinden bir diğeri de araç bakım hizmetleri ile alakalıdır. Bazı bireyler araçlarının daha uzun süre garantili kullanım hakkı olmasını istemektedir. Bu da otomatik olarak ek masraf kalemleri oluşmasına neden olmaktadır. Markada;

Polo,

Golf,

Jetta,

Tiguan,

Caddy,

Passat başta olmak üzere pek çok farklı model bulunmaktadır.

Model bazında gerçekleştirilen değişimler de rakamların değişmesi anlamı taşımaktadır. Çünkü her modelin özellikleri aynı değildir. Bu da otomatik olarak otomobillerin satış rakamlarının değişmesine yol açmaktadır.

Sıfır Araç Almak Avantajlı Mı?

Volkswagen sıfır araç kampanyası sıfır araç alma fikri olmayanların da dikkatini çekmiştir. Bu neden yüzünden hem sıfır araç alımının hem de kampanyanın avantajlı olup olmadığı konusu araştırılmaktadır. Öncelikle sıfır araç alımı her daim daha avantajlıdır. Araçlar fabrika çıkışlı olduğu için aksamlarında sıkıntı yaşanma ihtimalleri çok düşüktür. Bununla birlikte;

Araç sürücüsünün deneyimi,

Araçların hangi alanlarda kullanılacağı,

Ortalama kilometre gereksinimi avantaj durumunu değiştirebilmektedir.

Özellikle şoförlük deneyimi olmayanlar için sıfır araç alımı pek tavsiye edilmemektedir. Yine de hem araç modelleri hem de durumları kişilerin kararına bırakılmaktadır. Siz de gerek kampanyalardan gerek ÖTV indirimlerinden yararlanarak hayallerinizdeki araca sahip olabilirsiniz. Özellikle Volkswagen konu hakkında çok iyi kampanyalar yapmaktadır.