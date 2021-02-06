Vicdansız Anne Olay Oldu! Tüm Türkiye Ayağa Kalktı

Sosyal medya da gündeme oturan vicdansız anneye bakanlıktan takip!

Kocaeli şehrimizin Körfez ilçesin yaşanan şiddet olayı gündeme geldi. Vicdansız annenin kendi öz çocuğuna yaptığı işkence olay olmuştu. Küçük kızın yardım çığlıkları kulaklarımız da yer bırakmış ve hepimizi derinden etkilemişti. Olay hakkında ise tepkiler ve açıklamaların ardı arkası kesilmedi.

Çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan S.’nin görüntüleri ve küçük çocuğun ağlamaları hepimizi etkilemişti. Öte yandan da Twitter’da annenin tutuklanması istendi. Şok edici görüntülere dair beklenen açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi.

HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Şok edici görüntülerden sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama da gecikmedi. Bakanlık hukuki sürecin başladığını ve avukatlar aracılığıyla da davayı yakından takip ettiklerini açıkladı. Bu gelişme yüreklerimize biraz su serpse de yeterli olmadı.

Körfez ilçesinde meydana gelen bu şiddet görüntüleri ise sosyal medya da yeni gündem olsa da olay yaklaşık 3 ay önce meydana gelmiş. Şok edici görüntüler ise sosyal medyaya düştüğü gibi kısa sürece yayıldı. Vatandaşlar tarafından da ağır tepki ve linç geldi.

İçler acısı görüntüler de ize Nurcan S.’nin kendi öz kızına şiddet ve işkence dışında aynı zaman da nefessiz bırakmaya çalıştığı da tespit edildi.

Nurcan S.’nin sadece kızına baskı uyguladığı değil aynı zaman görüntüler de görülen ve diğer aile üyeleri olduğu varsayılan kişilere de psikolojik şiddet uyguladığı görülüyor. Nurcan S. diğer aile üyelerini tehdit ettiği ve bağırdığı da görüntüler de açıkça yer almakta.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Kocaeli de yer alan bu korkunç olay sonrasında şiddete maruz kalan Nurcan S.’nin kızı ve diğer iki çocuğu da korunma altına alındı. Çocuklar devlet yurtlarına yerleştirildi. 3 ay önce yaşanmış bu olay sonrasında ise anne Nurcan S. önce göz altına alındı sonra da serbest bırakıldığı iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen şikayetler ve yaşanan suçlamalar sonrasında Nurcan S. güvenlik güçleri tarafından göz altına alındı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye’nin gündemine oturan konu hakkında ise bizleri rahatlatacak açıklama yetkililer tarafından yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şiddet gösteren anne için hukuki sürecin başladığını açıkladı. Avukatlar aracılığıyla da dava Bakanlık konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 15:12