Vertigo Nedir? Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Santral Vertigo hastaları nöroloji bölümüne sevk edilir. Periferik Vertigo hastaları ise kulak burun boğaz alanına sevk edilir.

Santral Vertigo Nedir?

Santral Vertigo beyinden kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı meydana gelir. Beyinde tümör, kanama ya da damarlardaki bozukluklardan kaynaklanabilir. Fiziksel muayene sonrasında teşhis konulur hangi Vertigo olduğu belirlenir ve ona göre işlem yapılır. Belirlenen hastalık Santral Vertigo ise hastanın nöroloji bölümüne sevki gerçekleştirilir.

Periferik Vertigo Nedir?

Kulak içindeki denge merkezinde meydana gelen bozukluktur. Birçok sıkıntı bu hastalığı tetikler. İskelet sistemindeki sıkıntılar periferik Vertigoya zemin hazırlar. Hasta baş dönme şikâyeti ile gelirse vertigodan şüphelenilir. Kulakta kontrol edilir.

Hastadan şeker, tiroit, tansiyon gibi bazı rutin testler istenir. Bu hastalıklar Vertigoya zemin hazırlamaktadır. Halk arasında Vertigo ya kristal oynaması da denmektedir. Kristallerin oynamasıyla kişi sıkıntılı bir süreç geçirir. Yatakta dönerken bile başı döner. Bu hastalık detaylı araştırılması için kulak burun boğaz bölümüne sevk edilir.

Vertigo Belirtileri Nelerdir?

İlk belirti baş dönmesidir.

• Kulak çınlaması

• Baş ağrısı

• Mide bulantısı

Vertigo Belirtileri arasında yer alır.



Vertigo Nedenleri Nedir?



Solunum yolu enfeksiyonları, boyun ağrıları, metabolik hastalıklar, alerji ve iç kulak enfeksiyonları Vertigo nedenleri ararasındadır.

• Stres,



• Çok fazla sigara ve alkol kullanımı,• Aşırı tuz,• Kafein içeren ürünler,• Kola,• Çikolata,• Kahve vertigoyu tetikler.

Vertigo Tanısı Nasıl Konur?



Vertigo baş dönmesi olarak bilinir. Hareket edilmeden oluşan baş dönmesi olarak anlatılır. Halk arasında kristal oynaması da denmektedir. Hastanın fiziksel muayenesi sonucunda Vertigo tanısı konulur. Baş dönmesi şikâyeti ile gelen hastaların yürüyüşünde bozukluk olup olmadığına bakılır. Yürüyüşü gözlemlenir.



Hastanın baş dönme şikâyetiyle birlikte ellerinde kollarında uyuşma oluyorsa hasta direk Nöroloji bölümüne sevk edilir. Eğer ağrı kulak bölgesinde yoğunlaşıyorsa hastalarımız kulak burun boğaz bölümüne sevk edilir. Periferik Vertigo olarak adlandırılır.