Velilerin Dikkatine! Okulların Yüz Yüze Eğitime Geçiş Tarihi Belli Oldu

15 Şubat 2021 Pazartesi günü ikinci eğitim ve öğretim dönemi artık başlıyor. Yaklaşık bir yıldır, uzaktan eğitime devam eden, bazı zamanlar ise yüz yüze eğitim gerçekleştiren okullar için Bakanlık tarafından açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, bilim kurulu toplantısı sonrasında yüz yüze eğitim sürecinin bütün sınıflar için başlamasını riskli olarak değerlendirdi.

Uzaktan eğitim sürecinde en çok sıkıntı çeken, eğitim hayatına köyde devam eden veya köy okullarına giden kişiler olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından oldukça önemli bir adım atıldı. Sayısı milyonları bulan öğrenciler yaklaşık 1 senedir uzaktan eğitim alıyor, uzaktan eğitim çoğu kişi tarafından dezavantaj olarak değerlendirirken yüz yüze eğitime kademeli olarak geçiş süreci tekrardan başlıyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi günü itibariyle, köy ve benzeri seyrek nüfusa sahip olan yerleşim yerlerinden il- ilçe hıfzısıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri işbirliği içerisinde almış olduğu kararlar neticesinde yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren ise bütün resmi ve özel İlkokullarda ve bu okulların bünyesinde bulunan özel eğitim sınıfları ile anasınıfları, haftada iki gün yüz yüze olmak üzere eğitim hayatına başlayacak.

Türkiye genelinde bulunan, köy yerleşim alanlarında ilkokul düzeyindeki yaklaşık sayısı 6 bini bulan birleştirilmiş sınıf ile, bütün Türkiye genelinden bu bulun sayısı 2700’ü bulan Anaokulu yüz yüze eğitime geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamada, ‘’ Temel gayretimiz ve ülkemiz deneyimlerimizin de ışığında kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor’’. ifadeleri kullandı.

Selçuk yapmış olduğu açıklamada bütün sınıfların kısa vade içerisinde tam zamanlı olarak eğitime başlaması mümkün gözükmediğini de ifade etti.