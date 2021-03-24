Velilerin Dikkatine! Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Tarihlerini Açıkladı

Pandemi, süreci eğitime de yansıdı. Öğrenciler koronavirüs sürecinin başladığından beri aralıklı olarak okula giderken, sınav yönetmeliği ile buna uygun olarak sürekli güncelleniyor. Koronavirüs riski yüksek ve çok yüksek olan illerde ortaokul 5. sınıf 6. sınıf ve 7 sınıflarda 26 Mart tarihinden sonra yapılacak olan sınavlar, 3 Mayıs tarihi ile yapılacak. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında yapılacak olan sınavlar yüz yüze yapılmaya devam edecek. . Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ve ortaokulların 8 sınıflarında sınavlar, okulda yüz yüze yapılmaya devam edileceği koronavirüs salgının seyrine göre değişiklik gösterebileceği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden, ortaokullarda yapılacak olan yüz yüze sınav takvimi güncellendiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yüksek ve çok yüksek risk grupları barındıran illerde ortaokulların 5. sınıf, 6. sınıf ve 7 sınıflarında 26 Mart Cuma günü tarihine kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi tarihinden itibaren yapılacak şekilde planlanmış olduğu açıklanırken. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ve ortaokulların 8 sınıflarında sınavlar, okulda yüz yüze yapılmaya devam edileceği koronavirüs salgının seyrine göre şehirlerin risk gruplarında değişiklik olması durumunda, güncel risk durumuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlarda 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir, açıklaması yapıldı.

Haritada koronavirüs seyrinin, yüksek risk olarak barındıran ve çok yüksek riskli olarak barındıran iller aşağıda sıraladığımız şekilde.

Yüksek risk barındıran iller; İstanbul, Tekirdağ Çanakkale, Kırklareli, İzmir, Muğla, Bilecik, Kütahya, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bolu Kırıkkale, Mersin, Niğde, Karaman, Artvin, Kayseri, Kilis, Ardahan

Çok riskli iller ; Balıkesir, Sakarya, Burdur, Edirne, Konya, Aksaray, Amasya, Samsun, Sinop, Ordu Gümüşhane, Giresun, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Rize, Trabzon