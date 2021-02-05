Veliler Öğretmenler Öğrenciler Dikkat! Yüz Yüze Eğitim İçin Kurallar Belirlendi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama ile birlikte 15 Şubat'tan itibaren başlanılacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili koşullar belirlendi. 6 milyona yakın öğrencinin okuluna kavuşacağı bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak tedbirler bir rehber üzerinden yayınlandı. Hem veliler hem öğrenciler hem öğretmenler alınan bu tedbirlere uymak zorunda olacak. Aksi halde gerekli yaptırımlar uygulanacak ve ek tedbirler alınacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yüz yüze eğitim şartları...

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile birlikte okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı öğrenilmişti. Alınan karara göre yeni eğitim-öğretim dönemi köy okullarında 15 Şubat’ta, ilkokullar 8 ve 12. Sınıflarda 1 Mart’ta başlayacak.

Okulların yüz yüze açılacağı tarihin açıklanması ile birlikte okullardaki yüz yüze eğitimin hangi şartlar altında yapılacağı da belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri iletildi. Yüz yüze eğitim boyunca öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve personelinin uyması gereken kurallar kamuoyuna açıklandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ VE VELİLER İÇİN KURALLAR

Yüz yüze eğitime geçiş başladığı zaman ilkokullar haftada yalnızca iki gün okula gelirken 8 ve 12. Sınıflar tam gün ders işleyecekler. 6 milyona yakın öğrencinin okula gideceği bu süreçte hem öğretmen hem öğrenci hem velilerin uyması gereken kurallar Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun hazırladığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında yürütülecek.

•İlk olarak okul binalarının girişlerinde ve okulda uygun olan kısımlara sosyal mesafe, el temizliği, maske kullanımı gibi bilgilendirme afişleri asılıp gerekli yerlerde el antiseptiği koyulacak.

•Okullarda tek kullanımlık ya da bez maske, sıvı sabun, el antiseptiği ya da en az yüzde yetmiş alkollü kolonyanın yanı sıra temassız ateş ölçer de bulundurmak zorunlu olacak. Kullanılmış maskelerin atılması için sınıflarda ve okulun belirli yerlerinde kapaklı çöp kutuları bulundurulacak.

•Okulun belirli yerlerine maskenin doğru kullanımı ile ilgili posterler asılacak.

•Okulda bulunan tüm kapalı alanlarda personel ve öğrenci planlaması 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ayarlanacak. Bu kapsamda içeri alınacak kişi sayısı da belirlenmiş olacak.

•Şartların uygun olması durumunda sınıflarda maksimum 15 öğrenci olacak. Yemekhane, kantin, kütüphane gibi toplu alanlarda kişilerin arasında en az 1 metre olacak.

•Öğretmenler ve diğer çalışanlar öğrencilerle 1 metreden yakın temas kurmak zorundaysa maskenin yanı sıra yüz koruyucu da kullanmak zorunda olacak.

•Okullara bu dönem mümkün olduğu kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

•Güvenlik görevlilerini korumak amacıyla bu kişilere camlı kabin tesis edilecek. Şartlarının uygun olmaması durumunda kuruma giriş yapan kişilerle güvenlik görevlileri arasında en az bir metre mesafe olacak şekilde düzenlemeler yapılacak.

•Öğrencilerin sınıfta hep aynı yerde oturması gerekecek. Bunun yanı sıra sınıf değiştirmek de mümkün olmayacak. Bu sayede temaslı takibi kolayca yapılabilecek.

•Birkaç sınıfın bir araya gelmesi gereken derslerde oturma düzeni en az 1 metre olacak şekilde ayarlanacak.

•Derslerde damlacık oluşmaması için yüksek sesli aktiviteler yapılmayacak.

•Öğrencilerin kitap kalem gibi malzemeleri diğer öğrencilerle değiştirmesini mümkün olduğunca engel olunacak.

•Teneffüslerde yığılma olmaması için teneffüs saatlerinde düzenlemeye gidilecek.

•Velilere okulların açılması ile ilgili bilgilendirme formu ve taahhütnamesi imzalatılacak. Öğrencilerden herhangi birinin öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ateş, ishal gibi şikayetlerinin olması durumunda velilerin bunu okula bildirilmesi zorunlu olacak.