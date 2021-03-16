Vatikan'dan "eşcinseller kutsanamaz" kararı!

Katoliklerden Vatikan'a "Eşcinsel birlikteliklerin kutsanması" ile ilgili soru yöneltildi. Vatikan İnanç Doktrini Kongregrasyonu ise bu soruya, "Katolik Kilisesi, aynı cinsiyete sahip olanların birlikteliklerini kutsama gücü yoktur. Bu nedenle eşcinsel birliktelikler yasal olamaz." cevabını verdi.

Katolik kiliseler, eşcinsel çiftleri kutsamayacak!

Diyanet İşleri Başkanlığının Din İşleri Yüksek Kurulu seviyesinde bulunan Vatikan'ın İnanç Doktrini Kongregrasyonu, eşcinsel birliktelik içinde olan insanların "dinî olarak tanınma" talebinde (kutsanma) bulunması durumunda Katolik rahiplerin bu kutsamayı gerçekleştiremeyeceklerinin altını çizdi.

Papa, Kongregrasyonun kararını onayladı!

İnanç Doktrini Kongregrasyonu tarafından duyurulan karar, Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus'un önüne konuldu ve Papa Franciscus kararı onayladı.

Kongregrasyon söz konusu kararın bir ayrımcılık anlamına gelmediğini, kişiler üzerinde herhangi bir yargı oluşturmadığını da açıklamaya ekledi.

Ali Erbaş'a savaş açmışlardı

Dinayet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da geçtiğimiz Ramazan ayının ilk cuma günü başkent Ankara'da bulunan Hacı Bayram Veli Camisi'nde hutbe irad etmiş, Kur'an-ı Kerim'in hükmünü hutbede okumuş, "Lutilik" aleyhindeki sözleri sebebiyle İHD dava açarken, İzmir Barosu ve Ankara Barosu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kınamıştı.

Ali Erbaş, hutbesinde, İslam'ın zinayı bir suç olarak gördüğünü, en büyük haramlardan biri olarak kabul ettiğini, eşcinselliği ve Lutiliği lanetlediğini belirtmiş ve bunun hikmetini de "Nesli çürütmesi ve beraberinde hastalıkları getirmesi" olarak açıklamıştı.