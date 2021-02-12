Vatandaşlara Müjde! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Bin Lira Sosyal Yardım Yapıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara destek olmaya son sürat devam ediyor. Her anlamda sıkıntısı olan vatandaşlara yardımcı olabilmek adına gayret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni yapılacak yardımlar belirlendi.

Koronavirüs salgını nedeni ile tüm insanlık olarak oldukça zor günler geçiriyoruz. Sağlık dışında ise bu durum bizi en yüksek oranda ekonomik olarak etkilemekte. Vatandaşlarımız maalesef geçim sıkıntısı ve yaşam standardı düşüşü ile karşı karşıya. Duruma karşı hassasiyetli davranan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara destek olabilmek adına tüm imkanlarını kullanmayı sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılacak olan yeni yardımlar aile yardımı, sağlık yardımı, eğitim ödemesi, özel amaçlı destek ödemeleri ve yaşlılar ve engellilere yönelik yardımlar kapsamında gerçekleşecek. Peki hangi şartları taşıyanlar hangi yardımlardan faydalanabilir? İşte detaylar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Yapacağı Yardımlar

Gıda ve beslenmeye yönelik yardımlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın en hassasiyet gösterdiği ve en sık gerçekleştirdiği yardımlardan birisi de vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını gidermeye yönelik gıda yardımları. Bu yardımlar en sık Ramazan Bayramı ve kurban bayramı gibi kutsal günlerde gerçekleştiriliyor. Beslenme ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken tüm vatandaşlar bu yardıma başvurabilir. Başvuran kişilerin 18 yaşın üzerinde olması ve hane gelirinin hanede bulunan kişi başı asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.

Barınma yardımları

Barınma yardımları kaymakamlıklara bağlı olarak faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Barınma yardımları kapsamında barınamayacak seviyede kötü standartlarda evlerde ikamet eden vatandaşlara ev onarım ve bakım desteği ve ihtiyaç durumunda olup ev yaptırmak isteyen vatandaşlara ev yapım desteği hizmeti sunulmaktadır. Başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük olma zorunluluğu ve hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinin altında olması şartı bulunmaktadır.

Yakıt yardımları

Yakıt yardımları kaymakamlıklara bağlı olarak faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanmaktadır. İhtiyaç durumunda olan vatandaşlara yılda bir kez kış aylarında olmak üzere yarım ton ve üzerinde ısınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kömür yardımı yapılmaktadır. Başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük olma zorunluluğu ve hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinin altında olması şartı bulunmaktadır.

Dul maaşı

Sigorta ve emekli maaşı bulunmayan ve eşi vefat etmiş olup muhtaçlık durumunda olan kadınlara ayda 375 Türk Lirası dul maaşı desteği verilmektedir. Bu ödenekten her 60 günde bir 750 Türk Lirası şeklinde ödenmektedir.

Asker ailesine yapılan yardımlar

Bakımlarını sağlayan yakınları askerlik görevini yerine getirmekte olan ailelere muhtaçlık halinde her 60 günde bir 400 Türk Lirası destek ödemesi yapılmaktadır. Ödemelere nakit olarak PTT şubeleri üzerinden yapılmaktadır

Öksüz ve yetim maaşları

Annesi babası veya her ikisini kaybetmiş, ihtiyacı olan 18 yaşın altındaki çocuklara iki ayda bir 150 Türk Lirası destek ödemesi yapılmaktadır.

İhtiyacı olan asker çocuklarına yardım

Babası askerde olan ve ihtiyacı bulunan 18 yaşın altındaki çocuklara annenin başvurusu sonrasında 60 günde bir 150 Türk Lirası destek ödemesi yapılmaktadır.