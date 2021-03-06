Vatandaşlara Karşılıksız 33 Bin Lira Maddi Destek Müjdesi!

Devlet tarafından verilen ve çok az sayıda vatandaşın bildiği desteklerden biri de konut desteğidir. Ev fiyatlarının git gide yükseldiği bugünlerde, neredeyse herkes tarafından hayal edilen ev sahibi olma fikri devlet yardımları sayesinde hayal olmaktan çıkıyor. İlk defa ev alacak olan vatandaşlara verilecek bu destekle birlikte yüksek miktarda konut kredisi çekmenize gerek bile kalmıyor. 2021 yılında asgari ücrete yapılan zamla birlikte 4 bin lira artış gösteren konut desteği, güncel olarak 33 bin liraya kadar ulaşmış durumda. Siz de geri ödemesiz karşılıksız 33 bin liraya varan devlet maddi desteği almak istiyorsanız haberimizi okumaya devam edin.

Kirada oturmaya devam etmek istemeyen ya da kendi evini almak isteyen kişilere devlet tarafından verilen bu maddi destek tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilecektir. İlk kez ev sahibi olmayı isteyen vatandaşların yapmaları gereken tek şey bir konut hesabı açıp bu hesapta belli miktarlarda birikim yapmaktır. Kamu veya özel bankalara giderek konut birikim hesabı açtırmak istediklerini söyleyerek kendileri için bir birikim planı oluşturabilirler ve bu sürecin sonunda biriktirdikleri paraya ek olarak devletten 33 bin liraya kadar maddi destek de alabilirler. Konut birikim hesabı açan vatandaşlarımız her ay, 3 ayda bir ya da 6 ayda bir olmak üzere düzenli olarak bu hesaba para yatırdıkça devletten destek almaya hak kazanacaktır.

Hibe desteği alabilmek için, vatandaşların en az 3 yıl yani 36 ay boyunca en fazla da 5 yıl boyunca birikim yapmış olması gerekmektedir. Kişilerin birikim yaptığı tutarlara ve birikim yapılan süreye göre, verilecek olan hibelerin miktarı belirlenecektir. Bankada biriktirdikleri paranın yüzde 25’lik kısmı vatandaşlarımıza devlet tarafından tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilecektir.

2021 KONUT DESTEĞİ TUTARLARI

Konut hesabında 36 ile 47 ay arasında birikim yapan vatandaşlara 27 bin liraya kadar, 48 ile 59 ay arasında birikim yapan vatandaşlara 29 bin 72 liraya kadar, 60 ay ve üzerinde birikim yapan vatandaşlara ise 33 bin liraya kadar devlet desteği verilmektedir.

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI BAŞVURU ŞARTLARI

Konut sahibi olmak için devlet desteği almak isteyen vatandaşların karşılaması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Kişinin öncelikle T.C vatandaşı olması, ilk defa ev sahibi olacak olması ve açtığı konut birikim hesabında en az 3 yıl boyunca düzenli olarak para biriktirmesi gerekmektedir.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Konut hesabı açan vatandaşların bu hesaplara düzenli olarak ödeme yapması ve bu ödemelerin, banka tarafından belirlenen asgari ücret tutarında yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra, vatandaşların birikim yaptıkları hesaptan para çekmemeleri önemlidir. Çünkü kişi, birikim yaptığı parayı erkenden çekerse devlet tarafından verilecek olan hibe desteğini alamaz.

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI ASGARİ ÖDEME TUTARI

Vatandaşların konut birikim hesaplarında aylık olarak en az 388,17 lira, en fazla 3.881,60 lira biriktirmesi gerekmektedir. Aylık ödemelerin yanı sıra 3 aylık periyotlarla da birikim yapılmaktadır. 3 aylık periyotlarla birikim yapacak olan kişilerin 3 ayda bir en az 1.164,50 lira, en fazla 11.664,79 lira birikim yapması gerekmektedir.