Vatandaşlar İsyanda: Enflasyon Pahalılık ve Açlık Sadece Vatandaşa Var Vekillere Yok!

Son zamanlarda gıda sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışları nedeniyle 5 litrelik ayçiçek yağı 70 Türk Lirası’ndan satılmaya başlamıştı. Halk bu fiyatlarla temel ihtiyaçlarını giderirken, bir vatandaş meclis lokantasına ait bir yemek fişinin fotoğrafını çekti ve isyan etti. Çorba, pilav, kuzu paça, cacık gibi yiyeceklerin toplamına vekillerin sadece 15 lira ödüyor olması vatandaşları sinirlendirdi. Sosyal medya hesapları üzerinden bu durumu eleştirenler, marketlerdeki durumu hatırlatıp “Enflasyon sadece mazlum halka var, vekillere yok herhalde” yorumunu yaptı.

Koronavirüs salgını vakaları artınca, sosyalleşme de azaldı ve bu da birtakım ekonomik zorluklara sebep oldu. Firmalar bu durumu fırsat bildiler ve gıda fiyatlarında fahiş artışlar yaptılar. Bunu fark eden vatandaşlar adeta isyan etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Vatandaşların tepki göstermesine neden olan bu fahiş artışlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gündeminde yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili “Üç beş açgözlü tüccarın milletimizin ekmeğini, aşını zehir etmesine, vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz. Bu süreci devam ettirirseniz çok ağır cezalar sizi bulacaktır” dedi.

Marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının 70 Türk Lirasına satılması, şeker ve un başta olmak üzere pek çok sebze meyve ve temel gıda ürününün büyük ölçüde zamlanması vatandaşın son zamanlardaki en önemli gündemlerinden birisi oldu. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş TBMM lokantasında kesilen bir lüks yemek fişinin ucuzluğun sosyal medyada paylaşarak isyan etti.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Fişteki fiyatları gören sosyal medya kullanıcıları marketlerdeki fiyatlara isyan etti. Meclis lokantasında satılan çorba ve cacığın 2 Türk Lirası olmasına, kuzu parça ve bulgur pilavının sadece 10 Türk Lirasına satılmasını sıradan vatandaşlara haksızlık olarak buldu.

“Anlaşılan enflasyon pahalılık ve açlık sadece vatandaşlara var, vekillere yok. Vekiller 4 çeşit lüks yemeğe 15 lira verirken halk bu paraya hıyar alıp cacık bile yapamaz.” dendi.