Vatandaşlar En Çok Bu Araçları Tercih Ediyor!

Sizler için 2021 yılının Ocak ayında en çok tercih edilen araç modeli, vatandaşların en çok tercih ettiği vites modelinin ne olduğu, araç satın alanların motor güçlerinde hangi aralığı tercih ettiğini haberimizde elE aldık. 2021 yılında en çok araç satışı yapan modeller aşağıdaki gibidir.

Toyota Corolla 3.828 adet ile en çok satılan araç modeli oldu.

Fiat 2.350 adet ile Egea Sedan modeli çok satılan ikinci araç modeli olurken,

1.829 adet satışı gerçekleştirilen Model Renault Clio HB modeli oldu.

Volkswagen Passat modeli ise 1.363 adet satılırken listede 4. yerini aldı.

Nissan Qashqai 1.339 adet satılarak listede 5. yerini aldı .

En çok satan ticari araçlar şu şekilde;

Birinci sırada, en çok satan ticari araç modeli Ford Tourneo Courier, 1.467 araç satışı ile yerini aldı.

İkinci sırada ise Ford Transit kamyonet 602 adet satış yaparak listede yerini alırken,

Dacia Dokker Combi 592 adet satışı gerçekleştirilerek listede 3. sıraya adını yazdırdı.

Fiat Fiorino Combi 570 adet satışı gerçekleştirilen araç modeli olup, 4. sıraya yerleşti.

Fiat Doblo Combi modeli 549 adet satılıp, listenin 5. sırasında yer aldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 senelik aralık ayı ortalama satışlarına göre tam %35.8 oranında artış gösterdi.

2021 yılın Ocak ayına bakıldığında 1600cc altındaki otomobil satışlarında tam %49,7’lik bir artış göstererek %88,7 pay elde etti. Aynı zamanda 1600-2000cc aralığında olan otomobillerde %17,5 artış gözlemlenerek bu pay %1,4 de çıktı. 2000cc ve üstü olan otomobil satışları ise ocak ayının sonunda % 485 oranında artış göstererek payı %0,3 oldu.

Otomobil satın alacak olan vatandaşlar genellikle benzinli otomobillere yöneldi.

Gövde tiplerine göre değerlendirme altına alındığında ise araç satın alacak olan vatandaşlar Sedan otomobilleri tercih etti.

Aynı zamanda otomobil satın alan vatandaşlar, otomatik şanzımanlı araçlara yöneldi. Araç satın alanların %80’ni otomatik şanzımanlı araçları tercih etti.