Valilik Duyurdu! Marketlerde O Ürün Satılmayacak

Tam kapanma sürecine giriş yapılması ile birlikte Kocaeli ilinde marketlerde satılan temizlik ve gıda dışı bazı ürünlerin satışı hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yasaklar getirdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kocaeli Valisi olan Seddar Yavuz liderliğinde toplandı. Yapılan açıklamalara göre 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar süreceği öğrenilen tam kapanma sürecinde il genelinde alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı ve değerlendirmeler gerçekleşti. İşte tam kapanma dönemi için alınan yeni kararlar ve sunulan dilekçe hakkında en güncel bilgiler…

Kocaeli Valiliği tam kapanma dönemine ilişkin ilave tedbirler alınmasına karar verdi ve toplantı sonucunu internet siteleri aracılığı ile kamuoyuna duyurdu. Yapılan duyuruya göre bünyesinde hırdavat, perakende olarak inşaat malzemesi, giyim, tekstil, çanta ve ayakkabı, züccaciye, mobilya, halı, beyaz eşya ve klima, elektronik ürünler, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunduran marketler hakkında yeni bir karar alındı. Sayılan reyonların ve bu reyonların bulundukları katların kapatılması ve gelen müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyen fiziki tedbirlerin alınacağı bilgisi paylaşıldı. Tam kapanma dönemine ilişkin alınan ek tedbirler ile ilgili uyum sağlamayan vatandaşlar hakkında adli yollara başvurulacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de yeni bir karar alarak market reyonlarında kırtasiye, ayakkabı ve hırdavat gibi bölümlerin kapatılmasını talep etti.

Açıklanan tarihler olan 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanlığı, tüm ülke genelinde uygulanacak olan tam kapanma döneminde açık olacak marketler hakkında taleplerini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre Kastamonu Valiliğine sunulan dilekçede 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan yeni kararlar ve satış yasakları kamuoyunun bilgisine sunuldu.