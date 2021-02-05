Valilik açıkladı: 65 protestocudan 58'i terör örgütleriyle iltisaklı çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi protestoları, İstanbul'un Kadıköy ilçesine de yayıldı. 4 Şubat Perşembe günü HDP (Halkların Demokratik Partisi) tarafından yapılan çağrı üzerine İstanbul'un Kadıköy ilçesinde izinsiz bir protesto gösterisine imza atıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, protestoculara uyarıda bulunarak dağılmalarını talep etti. Yapılan uyarılara rağmen protesto gösterisine devam eden kişilere müdahalede bulunuldu. Protestoculardan bazıları da gözaltına alındı. Öte yandan, HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) vekilleri Sabiha Aydeniz, Muazzez Orhan Işık ve Musa Piroğlu tarafından oturma eyleminin başlatıldığı görüldü. Vatandaşların, trafiğin tıkanması üzerine tepki gösterdiği oturma eyleminin güvenlik güçlerinin iknası sonucu sona erdiği fark edildi.

"65 kişi gözaltına alındı"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kadıköy ilçesinde bulunan İskele Meydanı'nda koronavirüsle mücadele tedbirlerine bağlı olarak kaymakamlık tarafından yürüyüş, gösteri ve toplanmaların yasaklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, 4 Şubat Perşembe günü söz konusu yasağı ihlâl ederek bir araya gelen kişilerin kanun dışı protesto gösterisi düzenledikleri kaydedilerek, başsavcılık tarafından verilen talimat üzerine 65 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

"58'i terör örgütleriyle iltisaklı çıktı"

65 kişiden 58'inin terör örgütleriyle iltisaklı çıktığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilere ilişkin önceden işlem uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, gözaltına alınan 7 kişinin ise suç kaydına sahip olmadığı aktarıldı.

58 kişiden birinin terör örgütü DHKP-C'ye mensup olduğu ve arandığı kaydedilen açıklamada, 22'sinin terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin önceden suç kayıtlarına sahip olduğu, 28'inin terör örgütleri TKML, THKPC, TİKKO, TKEP/L, MLKP ve DHKP-C'ye ilişkin önceden suç kayıtlarına sahip olduğu, 7'sinin ise değişik terör örgütleri ile iltisaklı olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu, valilik tarafından yapılan açıklamayı Twitter hesabında paylaşarak, "Devlet burada" notunu düştü.

Çataklı'dan "Gücümüzü sınamayın" açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, dün yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 159 şüpheliden 79'unun terör örgütleriyle iltisaklı çıktığını duyurmuştu. Ortaya net bir tablonun çıktığına dikkat çeken Çataklı, Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından birinin Boğaziçi Üniversitesi olduğuna dikkat çekmişti. Çataklı, Türk milletinin protestolar konusunda endişe duymaması gerektiğini belirterek, terör örgütleriyle iltisaklı olanların bütün çabalarına karşı hazırlıklı olunduğunu söylemiş, devletin gücünün asla sınanmaması gerektiğini dile getirmişti.

Erdoğan tepki göstermişti

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılanların birçoğunun terör örgütleriyle iltisaklı çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu protestolara katılanları terörist olarak nitelendirmişti. Erdoğan, Türkiye'de bir kez daha Gezi Olayları'nın yaşanmayacağını ifade etmişti. Soylu da bir kez daha Gezi Olayları'nın yaşanma ihtimalini yüzde 0 olarak açıklamıştı. İstanbul Bağımsız vekili Şık'ın yaptığı son açıklama ise tepkilere neden olmuştu. Sivil ayaklanma için çağrıda bulunan Şık, hükümetin seçimlerle gideceğine dair söylemlerin bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, herkesin mücadeleye katılması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine hakkında tahkikat başlatılmıştı.