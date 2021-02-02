Valilik açıkladı: 108 şüpheliden 101'i Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci değil!

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı eylemler devam ediyor. Üniversitenin rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösterenler ile güvenlik güçleri arasında sık sık gerginlik yaşanıyor. Son olarak 1 Şubat Pazartesi günü söz konusu üniversitede Melih Bulu ile görüşmede bulunmak için bekleyen kişiler ile polis ekipleri arasında arbede yaşanmıştı. Güvenlik güçleri, eylemcilere sokağa çıkma yasağının başladığını hatırlatarak dağılmalarını istemiş, bunun üzerine 159 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti. Güney Kampüs'ün önünde düzenlenen gösterilerde polis ekipleri tarafından uyarıda bulunulmasına rağmen dağılmayan 108 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Öte yandan, rektörlük binasını abluka altına alan ve binadaki insanların çıkmalarını engelleyen, polis ekipleri tarafından yapılan uyarılara rağmen bu eylemi devam ettiren 51 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği, toplam 159 kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını ve adli tahkikat başlatıldığını belirtmişti.

Bugün İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamada, başsavcılığın verdiği talimatın ardından polis ekiplerinin gözaltına aldığı 159 kişiden 98'inin serbest bırakıldığı ve adli tahkikatın sürdüğü ifade edilmişti. Valilikten konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

"Çoğu Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci değil"

Valilik tarafından yapılan son açıklamada, 1 Şubat Pazartesi günü düzenlenen izinsiz eylemler esnasında 108 kişinin gözaltına alındığı hatırlatılarak, söz konusu kişilerden 101'inin Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrenci olmadığı, 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ve 15'inin de üniversite seviyesinde eğitim almadığı bildirildi.

Rektörlük binasının abluka altına alınması olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 51 kişiden 50'sinin Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu, 1'inin ise farklı bir üniversitede öğrenci olduğu kaydedildi.

Soylu'nun paylaşımına Twitter'dan etiket

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe resmine yönelik bir saygısızlık yapılmış, söz konusu resmin tam üstüne bir şahmeran figürü çizilmiş, köşelerine de LGBTi bayraklarının çizildiği görülmüştü. Söz konusu olaya dâhil olan 5 kişi hemen gözaltına alınmış, 1'i serbest bırakılmıştı. 4 öğrenciden ikisinin tutuklanmasına karar verilirken, diğer ikisinin de ev hapsinde tutulmasına karar verilmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, Kabe'ye yönelik saygısızlık eden ve gözaltına alınan 4 kişi için "LGBT sapkını" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Soylu'nun bu paylaşımına "nefret davranışına" ilişkin kuralları ihlâl ettiği gerekçesiyle Twitter tarafından uyarı etiketinin yerleştirildiği görüldü.

Amerikan basınından destek gelmişti

New York Times gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanmasını "Erdoğan'ın kontrol altına alma girişimi" olarak değerlendirmişti. Söz konusu gazete, atama kararı iptal edilene ya da Bulu istifa edene kadar gösterilerin süreceğini ileri sürmüştü. Gazete, akademisyenlerin rektörlük binasına sırtlarını çevirdiklerine dikkat çekmiş, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere açık bir şekilde destek vermişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 14:28