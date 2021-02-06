Vali en sonunda isyan etti! "Koronavirüs hastaları cenazeye gidiyor"

Türkiye'nin dört bir yanında filyasyon ekipleri, koronavirüsle mücadele dâhilinde çalışma yürütüyor. Rize'de de faaliyetlerini sürdüren filyasyon ekipleri, koronavirüsün en fazla nerede bulaştığını tespit etti. Söz konusu ekiplere göre, koronavirüs en çok taziye ziyaretleri ile cenaze törenlerinde bulaşıyor. Hatta koronavirüs hastaları bile taziye ziyaretlerine gidiyor ve cenaze törenlerine katılıyor. Rize Valisi Çeber'den bu duruma isyan geldi.

"Taziye ziyaretleri ve cenaze törenleri zorluyor"

Taziye ziyaretleri ile cenaze törenlerinin ciddi derecede tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Çeber, sağlık personelinin giderek zorlanmaya başladığını ifade etti. Çeber, vatandaşların maske kuralına riayet ettiklerini belirterek, bazı vatandaşların mutasyonlu koronavirüs riski sebebiyle çift maske taktıklarını söyledi. Vatandaşların koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uymaya çalıştıklarını kaydeden Çeber, diğer yandan taziye ziyaretleri ile cenaze törenlerinin kendilerini çok fazla zorladığını dile getirdi.

"Koronavirüs hastaları akrabalarını ziyaret etmişler"

Çeber, filyasyon faaliyetlerinde yapılan tespitlere göre cenaze törenlerine giden ve akrabalarını ziyaret eden vatandaşların koronavirüse yakalandığına dikkat çekerek, vatandaşların biraz daha hassasiyet göstermesiyle yakın zamanda bu sürecin de atlatılacağını düşündüğünü ifade etti.

Vatandaşların artık ciddi derecede sıkıldığını ve normal yaşama hasret kaldığını belirten Çeber, Türkiye'nin koronavirüs açısından hala büyük bir tehlike altında olduğunu dile getirdi. Çeber, Türkiye'nin genel durumuyla Rize'nin durumunun paralellik gösterdiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan verilerin Rize hakkında da fikir verebileceğini yani Türkiye'de sayılar gerilediği zaman Rize'de de azaldığını, Türkiye'de sayılar arttığı zaman Rize'de de arttığını ifade etti.

"10'lu sayıların birkaç katına iyi diyoruz"

Bir ay öncesine kıyasla iyi durumda olunduğuna dikkat çeken Çeber, koronavirüsün ilk aşamasında günlük 10'dan fazla vakanın tespit edilmesi durumunda paniğe kapıldıklarını ancak şu an "iyi" olarak nitelendirdikleri sayıların "10'lu sayıların birkaç katı" olduğunu, bu nedenle herkesin çok dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların koronavirüs sürecinde cenaze törenlerine katılmaları, uyarılara rağmen ısrarla evlerinde nişan yapmaları, taziye ziyaretlerine gitmeleri, akraba ve komşularını ziyaret etmeleri büyük tehlike oluşturuyor. İnsanların bu şekilde tedbirsiz davranmalarına rağmen bir de üstüne kısıtlamaların kaldırılmasını istemeleri tepkilere neden oluyor. Ertelenebilir etkinliklerden şimdi vazgeçilmezse ileride hem kendi sağlığımızdan hem yakınlarımızın sağlığından vazgeçmek zorunda kalabiliriz.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 7 bin 901 vaka tespit edilirken, 8 bin 217 kişi iyileşti. Son bir günde koronavirüs kaynaklı 110 ölüm meydana geldi. Ağır hasta sayısı ise 1.423 olarak duyuruldu. Türkiye'de şu anda mutasyonlu koronavirüs 23 ülkede var. Koronavirüsün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika olmak üzere üç mutasyonuna da Türkiye'de rastlandı. Bu nedenle vatandaşların daha fazla dikkatli olmaları ve hatta uzmanların uyarılarına göre çift maske takmaları gerekiyor.