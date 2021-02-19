Vali açıkladı: Gizli nişandan sonra 20'den fazla kişi koronavirüse yakalandı!

Trabzon koronavirüs vakalarının en yüksek olduğu illerimizden biri.

Trabzon Valisi Ustaoğlu, cenaze ve nişan törenleri nedeniyle vaka sayılarının patlak verdiğini söyledi. Ustaoğlu, koronavirüs önlemleri doğrultusunda cenaze törenlerinde sınırın 30 kişi olarak belirlendiğini ancak insanların bu kurala hiçbir şekilde riayet etmediğini dile getirdi. Ailelere bu konuda müdahalede bulunmanın güç olduğunu belirten Ustaoğlu, bu konuda din görevlilerine ciddi uyarılarda bulunulduğunu söyledi.

"Cenazenin hemen kalkması için uyardık"

Ustaoğlu, din görevlilerinin cenaze töreninde inisiyatif almaları gerektiğini belirterek, cenazenin hemen kalkması ve yoğunluk oluşmaması için söz konusu görevlileri uyardıklarını ifade etti. Cenaze töreninin ardından insanların evde toplandıklarını kaydeden Ustaoğlu, bu yönde ihbarlar alındığını söyledi.

"Gizli nişan yapıldığını öğrendik"

Ustaoğlu, şehirde geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirlerine aykırı olarak gizli nişan yapıldığını belirterek, söz konusu nişandan sonra 20'den fazla kişinin koronavirüsle enfekte olduğunu söyledi. "Daha ne dememiz gerekiyor?" diyerek isyan eden Ustaoğlu, koronavirüsün başlangıcından beri 9 bin 251 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildiğini söyledi. Ustaoğlu, Sağlık Bakanı Koca tarafından duyurulan haritaya göre Trabzon'un vaka sayısı bakımından birinci sırada yer aldığını hatırlatarak, bunun üzerine Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'yü çağırdıklarını ve görüşlerini aldıklarını söyledi.

"Her ev için ayrı polis görevlendiremeyiz"

Şu anda Trabzon'un vaka sayısı bakımından bölgede birinci olduğuna dikkat çeken Ustaoğlu, bir aydır hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle insanların sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini söyledi. Ustaoğlu, aile içi ziyaretler ve toplu buluşmaları kontrol etmede güçlük çektiklerini belirterek, her ev için ayrı bir polise görev vermenin mümkün olmadığını ifade etti.

"Kısıtlamaların Trabzon'da kaldırılması çok zor"

Mart ayından itibaren kısıtlamaların il bazında kaldırılacağını hatırlatan Ustaoğlu, söz konusu kısıtlamaların Trabzon'da kaldırılmasının şu an için mümkün olamayacağını çünkü vaka sayılarının arttığını söyledi. Ustaoğlu, yalnızca kolluk gücüyle koronavirüsün önüne geçilemeyeceğini kaydederek, aile içi ziyaretler ve toplu buluşmalarla vaka sayılarının kontrol altına alınamayacağını dile getirdi. Sokaklarda herhangi bir sıkıntının olmadığını belirten Ustaoğlu, vatandaşların genel olarak maske tedbirine riayet ettiklerini ifade etti.

"242 ekip tarafından denetim yapılıyor"

Ustaoğlu, Trabzon'da 242 ekip tarafından sahada denetim gerçekleştirildiğini belirterek, koronavirüs tedbirlerine aykırı davranan vatandaşlara şu ana kadar toplam 15 milyon 313 bin liralık para cezası kesildiğini hatırlattı. Bu cezaların tahsilatlarının kesinlikle gerçekleştirileceğini ifade eden Ustaoğlu, koronavirüsle mücadelede sadece denetimlerin yeterli olmadığını, vatandaşların da birbirlerini uyarmaları gerektiğini söyledi. Ustaoğlu, Trabzon'da koronavirüs vakaları bakımından sayısal bir direncin mevcut olduğuna dikkat çekerek, ilerleyen süreçte bunun takibinin yapılacağını dile getirdi.