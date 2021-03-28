Vakaların Artması ile Kabine Toplanacak! Peki Hangi İller Masada?

Yapılan açıklamalar ve AKP kongresinde yapılan yönetim ile ilgili değişiklikler, yeni düzenlemeler getirileceğini gösterdi. Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanımız düzenlemeye gidecektir” yorumunu yaparken Ömer Çelik ise “Karar Cumhurbaşkanımızdadır” sözlerini söyledi. Bu açıklamalar kabine değişimini gündemde tutarken vaka sayılarının da tırmanışa geçmesi tartışma konusu oldu. Son iki haftalık süreçte korona virüs pozitif vakaların ciddi bir artış göstermesi ve neredeyse kontrol altına alınamaz duruma gelmesi tedbirleri gündemde tuttu. Bu artış ile birlikte Kabine Toplantısı’nın yarın toplanacağı ve pozitif vaka konusunun duyurusunun yapılacağı öğrenildi. Korona virüs pozitif vakalarının patlama yaşaması ile birlikte yeni tedbirlerin getirilip getirilmeyeceği konuşuldu. Renk haritasında da meydana gelen değişimler ile birlikte Kabine Toplantısı yapılması kaçınılmaz bir hale geldi. Tüm bu gelişmeler ardından vatandaş, yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı’nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek haberleri bekliyor.

AKP 7. olağan kongre ve parti yönetimi konusunda yaşanan kan değişiminin yanı sıra kabinede de revizyon olacağı açıklamaları yapıldı. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal’ın yapmış olduğu açıklama konu hakkında hareketlenmeye sebep olmuştu. Buna rağmen Kabine değişim konusunda henüz bir değişiklik görülmez iken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek haberleri beklemek gerektiğini söylemişti.

Bununla birlikte, korona virüs vaka sayılarının ciddi bir artış göstermesi kabine değişikliğine ilişkin konuların önüne geçti. Ülke genelinde yaşanan vaka patlaması, hafta başında yeni tedbirlerin alınacağına ilişkin sözleri beraberinde getirdi.

Düzenli bir şekilde iki haftada bir toplantı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın bir toplantı gerçekleştirecek. Kabinede konuşulan ana konular arasında ise korona virüs vaka sayılarında görülmekte olan hızlı yükseliş yer alacak. Meydana gelen vaka patlaması nedeni ile yeni yasakların gelmesi bekleniyor. Tüm illerde yaşanan artışlar değerlendirilecek.