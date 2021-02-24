Vakalar patlak verince çay sohbetlerine yasak getirildi!

Vaka sayısının çok yüksek olduğu illerden biri de Rize. Söz konusu şehirdeki vaka artışı nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ek önlemler alınırken, güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrollerin artırılmasına yönelik karar verildi.

Cenaze törenlerinde maksimum 30 kişi olacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Rize Valisi Çeber başkanlığında toplandı. Söz konusu toplantıda, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının titizlikle sürdürülmesine yönelik karar verildi. Cenaze namazlarında maksimum 30 kişinin bulunması kararlaştırıldı. Toplu taziyelere yasak getirildi.

Market ve berberlere yönelik denetimler artırılacak

Rize'de toplu taşıma araçları, marketlere ve berberlere yönelik koronavirüs denetimlerinin artırılmasına yönelik karar alındı. İbadet etmek üzere camilere giden kişilerden kendi seccadelerini getirmeleri istendi.

Çay sohbetleri yasaklandı

Binaların veya iş yerlerinin önlerinde 2 ya da daha fazla insanın birlikte muhabbet etmelerine, sigara ve çay tüketmelerine yasak getirildi. Park ve sahillerde fiziki mesafeye riayet etmeden oturulması ve muhabbet edilmesi yasaklandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zaman dilimlerinde vatandaşların yalnızca zorunlu gereksinimler için fırın ve market gibi yerlere gidebilecekleri ve söz konusu yerlerin yürüme mesafesinde olması gerektiği ifade edildi.

Misafirliklerden uzak durulacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları Rize'de köy evlerine giderek burada fiziki mesafeye riayet etmeden yapılan ziyaretlerden ve misafirliklerden uzak durulması sağlanacak. Konuya ilişkin denetimler sıkılaştırılacak. Apartman ve site yöneticileri ile muhtarların koronavirüs tedbirlerini ihlâl eden eylemlere izin vermemeleri ve bu konuda yetkililere gereken bilgiyi vermeleri gerekli olacak.

Rize'de koronavirüs tablosu

Rize'de 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 binde 200,08 vaka tespit edildi. Söz konusu şehir, bu nedenle "çok yüksek riskli şehirler" kategorisinde yer alıyor. Vaka sayısı 100 binde 100'ün üstünde olan şehirler "çok yüksek riskli şehirler" kategorisine giriyor. Buralarda koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması imkânsıza yakın olarak görülüyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki vaka artışının nedenleri olarak aile ve akraba ziyaretlerinin fazla yapılması, cenaze törenlerine kalabalık halde katılım gösterilmesi ve nişan gibi toplu etkinliklerin gizlice yapılması gösteriliyor.

Rize'de aşılama tablosu

Bugün saat 15.00 itibarıyla yayınlanan verilere göre, Rize'de şu ana kadar toplam 42 bin 26 kişiye aşı uygulandı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 35 bin 454 oldu. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 6 bin 572 olarak kayıtlara geçti.