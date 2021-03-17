Vakalar patladı, kısıtlamalar geri döndü!

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il için 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı.

Kayseri’de 100 bin nüfusta Covid-19 vaka sayısının 97,72'den 142,95'e ulaştığı görüldü.

30 Nisan'a kadar kısıtlama

Vaka sayıları oranının hızlı bir biçimde yükseldiği Kayseri'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kısıtlamalara gidilmesi kararı alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Kayseri genelinde tüm kuaför, berber, güzellik merkezleri, güzellik salonu, düğün salonu, nikah salonu, kafe, kütüphane, oyun salonu gibi insanları bir araya getiren ve yüksek risk teşkil eden yerlerin girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu zorunluluğu ve kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır. HES koduna göre durumu riskli olanların hiçbir surette kabul edilmemesi ve durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekmektedir.

Nişan yemeği, cenaze, taziye ve mevlit gibi insanların topluca bir araya geldiği ve sosyal mesafe kuralının uygulanmasını imkânsız kılan etkinlikler ve tüm açılış ve temel atma törenlerinin 30 Nisan 2021'e kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.

Kısıtlama tedbirlerine uymayanlar hakkında TCK'nın (Türk Ceza Kanunu) 195. maddesi çerçevesinde gerekli adli işlemlere başlanması yönünde karar alınmıştır."