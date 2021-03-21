Vakalar Arttı! Sınavlar İptal Mi Olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapmış olduğu açıklama sonrasında okulların açılmasına karar verilmişti. Alınan bu karar sonucunda okullardaki katılım oranlarının yüzde 80 üzerinde olduğu belirtilmiş ve öğrenciler okullarına kavuştuğu için çok mutlu olmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan okulların açılma kararı ve kontrollü normalleşmenin başlaması ile birlikte korona virüs pozitif vaka sayıları artış gösterdi. Artan vaka sayıları da okulların kapanıp kapanmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Bunun yanı sıra sınavların yapılmaması gerektiği hakkında vatandaş sosyal medya platformlarında seslerini duyurmaya çalıştı. Öğrenciler birinci sınavlarına okullarında girmişti. Ancak ikinci sınavların nasıl olacağı konusunda henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Bakanlık tarafından alınan karar sonucunda okullarına gitmeye devam eden öğrenciler, öğrencilerin velisi ve eğitim kadrosunda bulunan öğretmenler açık olan okulların devamlılığı hakkında yorumlar yaptı.

1 Mart tarihinde söz verildiği gibi “kontrollü normalleşme” sürecine giriş yapılmış ve korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin gevşemesine karar verilmişti. Gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “yerinde karar” uygulamasına geçildiği haberini vatandaş ile paylaşmıştı. Paylaşılan bilgiler sonucunda bazı illerde yalnızca Pazar günü, yüksek risk bulunduran illerde ise hem Cumartesi hem de Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı öğrenilmiş idi. Bu gelişme sonrasında bazı illerde vaka sayısı artış göstermiş ve hastaneye yatan korona virüslü hasta sayısı artmıştı. Alınan bu kararlar sonrasında her iki haftada bir il bazında açıklamalar yapılıyor ve vaka sayıları hakkında kamuoyu bilgilendiriliyor. Bu şekilde alınan tedbirlerin gevşemesi ve yeni normal sürecinin başlaması, pozitif vaka sayılarının artmasına neden olmuştu.

Artan vaka sayıları açık olan okulların durumunu da tehlikeye soktu. Öğrenciler korona virüs pozitif vaka sayılarının bu kadar fazla olmasına rağmen sınavlarına okullarında girmelerine tepki gösterdi. Sosyal medya platformlarından yorum yapan öğrenciler, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Vakalar artıyor sınavlar iptal hashtagi açıldı ve binlerce yorumlar yapıldı. Öğrencilerin bir kısmı ilk sınavların zaten okullarda yapıldığını, ikincilerin ise okulda yapılmaması gerektiğini söyleyerek vaka sayılarına atıfta bulundu. Bunun yanı sıra okulları açık olan öğrencilerden, komik fotoğraflar eşliğinde durum yorumları yazdı ve çok sayıda beğeni aldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 16:04