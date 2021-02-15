Vaka Sayısını Azaltan Şehirlerde Kafe ve Lokantalar Açılacak!

Uzun süredir kapalı olan ve ciddi miktarda ekonomik sıkıntılar içinde olan lokanta ve kafelerin açılması için Sağlık Bakanlığı tarafından yeni çözümler aranıyor. Sağlık Bakanlığı, şehirlerde kurallara uyulması ve vaka sayılarının düşüşe geçmesi durumunda belirli kurallar çerçevesinde lokanta ve kafelerin açılabileceği bir çözüm yolu üzerinde duruyor.

4 aydır kapalı olan lokanta ve kafelerin sahipleri isyan ediyor. Kasım ayından beri iş yapamayan esnaf, kurallar çerçevesinde iş yerlerinin açılmasını talep ediyor.

Yapılan son Kabine Toplantısında, kıraathaneler, kafeler, restoranlar, kahvehaneler gibi işletmeler ile ilgili herhangi bir yeni karara varılmadı. 1 Mart'ta kafelerin belirli kurallar çerçevesinde açılacağına dair iddialar dolaşıyor fakat ne Sağlık Bakanlığı ne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Bu dönemde Sağlık Bakanlığı il ya da ilçe bazında vaka ve ölüm sayılarının az olduğu yerlerde kısıtlamaların azaltılacağı bir çözüm yolu üzerinde çalışıyor. Sağlık Bakanlığının düşüncesi, il ya da ilçede vaka düşerse halk kısıtlamaların kalkmasıyla ödüllendirilecek, böylece il veya ilçeler kısıtlamaların kalkmasını istediği için kendini daha çok korumaya dikkat edecek. Vaka sayılarının düştüğü il veya ilçelerde öncelikle lokanta ve kafeler açılması söz konusu olacak.

4 aydır çok büyük maddi sorunlarda baş etmeye çalışan işletme sahipleri bu haberi duyunca oldukça umutlandı ve destek verdi. Birçok işletme maddi sorunlarından dolayı iflasını verirken, birçok işletme de çok sıkıntılı hallerde ayakta kalmaya çalışıyor.

Lokanta ve kafe sahipleri bir an önce kısıtlamaların azaltılmasını, masa müşterisi almayı ve maddi sıkıntılarından kurtulmayı istiyor. Umarız ki en kısa zamanda bu işletmeler üzerindeki kısıtlamalar azalır ve hem işletme sahipleri hem de vatandaşlar rahat bir nefes alabilir.