"Vaka sayısı yüksek valiyi görevden alın"

Türkiye'de Mart ayından itibaren koronavirüs kısıtlamaları şehir bazında kaldırılacak. Aşılama durumuna ve vaka sayılarına göre iller 4 farklı kategoriye ayrılacak. Böylece tamamen açma-kapama yerine şehir bazında açma-kapama uygulanacak.

Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, hıfzıssıhha kurulları dâhil olmak üzere vaka sayılarındaki artışı durduramayanlardan hesap sorulması gerektiğini ifade etti. Baş, vaka sayılarının şehir bazında duyurulmasının doğru bir hamle olduğuna dikkat çekerek, söz konusu sayıların eğlence amaçla duyurulmadığını ifade etti.

"Önlemleri belirlemek hıfzıssıhha kurullarının görevi"

Koronavirüsle mücadelenin hıfzıssıhha kurulları tarafından yürütüldüğünü belirten Baş, şehirlerde gerekli önlemleri belirlemenin söz konusu kurulların görevi olduğunu aktardı. Baş, hıfzıssıhha kurullarının faaliyetlerinin de mülki amirler tarafından koordine edildiğini dile getirdi.

"Hesap sorulmalı"

Koronavirüs vakalarının artmasına karşı "duyarsız kalan" mülki amirleri dâhil olmak üzere hıfzıssıhha kurullarında yer alan herkesten hesap sorulması gerektiğini kaydeden Baş, mülki amirlerin kesin kusurlu olduğuna yönelik bir imada bulunmadığını ancak hesap vermeleri gerektiğini ifade etti.

"Kararlarını önleyen merkezi yönetim bulunmuyor"

Baş, koronavirüsle mücadele kapsamında mülki amirler tarafından alınan kararları önleyen merkezi bir yönetim bulunmadığını kaydederek, her şehrin kendine özgü şartlarının olduğunu, bu nedenle her şehirde farklı bir hıfzıssıhha kurulunun olduğunu dile getirdi. Mülki amirlerin gerekli ek önlemleri belirlemeleri ve söz konusu önlemleri büyük bir titizlikle uygulamaları gerektiğini aktaran Baş, merkezi idare tarafından ortaya konan önlemlerin de olduğunu ancak yalnızca bunların yeterli olamayacağını ifade etti. Baş, koronavirüsle mücadelede yalnızca merkezi yönetim tarafından alınan kararların uygulanması durumunda mülki amirlere ihtiyaç kalmayacağını aktardı.

"Önlemleri görmezden gelen ahlâksızlar için de geçerli"

Koronavirüs önlemlerinin şehir bazında kademe kademe esnetileceğini belirten Baş, yani Şırnak'ta Mart ayından itibaren serbest bırakılacak olan uygulamaların artık Trabzon'da yasaklanacağını ifade etti. Baş, Trabzon'daki koronavirüs yasaklarının hem önlemlere uyanlar hem de söz konusu önlemleri görmezden gelen ve "ahlâksız" olarak nitelendirdiği kişiler için geçerli olacağını aktardı.

"Sorumluluk duygusu olmayan mülki amir görevde kalmasın"

Devletin koronavirüs önlemlerine riayet etmeyenlerle mücadele etmesinin şart olduğunu belirten Baş, sorumluluk duygusuna sahip olmayan ve vaka artışını kendisine dert etmeyen bir mülki amirin görevde kalmaması gerektiğini ifade etti.

"Trabzon Valisi de bunun karşılığını almalı"

Baş, Gaziantep'te koronavirüs vakalarının artması üzerine ilave tedbirlerin hayata geçirildiğini kaydederek, şu anda söz konusu şehrin vaka sayısı bakımından iyi durumda olduğuna dikkat çekti. Gaziantep Valisi'nin bu başarısına karşılık verilmesi gerektiğini aktaran Baş, Trabzon Valisi'ne de vaka artışı nedeniyle gereken karşılığın verilmesinin şart olduğunu belirtti.

"Açıklama talep edilsin"

Baş, vaka sayısın fazla olan şehirlerin valilerinden bu konuda bir açıklama talep edilmesini ve koronavirüsle mücadelede hangi ek önlemleri aldıklarının sorulmasını önerdi. Geçerli bir açıklama yapmayanların görevden alınması gerektiğini kaydeden Baş, bu durumun şaka olmadığının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 17:00