Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, son hafta 100.000 nüfus baz alındığında vaka görülme oranının en çok yükselen illerin sırasıyla Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne olduğunu, vaka sayısı en çok gerileyen illerin ise yine sırayla Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, hep beraber salgın önlemlerine riayet ederek tüm şehirlerin mavi kategoriye sokulması temennisinde bulundu.

Bakan Dr. Fahrettin Koca, paylaştığı tablo ile ilgili vaka sayısı yükselen illeri de uyararak, bu hafta önemli bir hafta olduğunu, ne kadar önlemlere uyulursa ve ne kadar tedbirli davranılırsa kentlerin renginin ona göre şekilleneceğini ifade etti. Bakan Koca, mevcut avantajları yitirmemek için çok daha temkinli ve dikkatli hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

7 Mart 2021 koronavirüs tablosu

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Mart 2021 Koronavirüs Tablosu da yayımlandı.

Tabloya göre ağır hasta sayısı 1261 olurken, 7785 kişinin Covid-19 tedavisinin ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısının toplam 2 milyon 623 bin 924'e ulaştığı görüldü.

Ayrıca Türkiye'de son 1 tam günde 129 bin 299 koronavirüs testi yapıldığı, 11 bin 187 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı, 65 kişinin ise yaşamını yitirdiği belirtildi.