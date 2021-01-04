Vaka Sayısı Artıyor: 4 Ocak Koronavirüs Tablosu Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak 2021 Koronavirüs Hasta Tablosu’nu açıkladı. Güncel tabloya göre son 24 saatte 13 bin 695 vaka görüldü. 197 kişi ise hayatını kaybetti. Vakalardan 1508’i ise hasta olarak kaydedildi.

Son 24 saatte 9 bin 896 kişi iyileşti

Koronavirüste Türkiye’de son 24 saatte 9896 kişi iyileşirken, yoğun bakımda tedavisi sürenlerin sayısı ise 3522 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 21:03