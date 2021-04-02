Vaka sayıları gizleniyor mu? TTB Covid paylaşımı bomba etkisi yarattı

Ak Parti İl Kongreleri sonrasında ülkemizde vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Dün gece açıklanan resmi rakamlara göre günlük hasta sayısı 40 bin kişiyi aşmış durumda. Covid-19 haritasında Türkiye'nin birçok bölgesi kırmızıya dönmüşken, yurt genelinde tedbirler arttırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan hastalık rakamlarına göre Türkiye şuan Avrupa'da 1. dünya genelinde ise 7. sıra bulunuyor.

HASTALIKTA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2021 Covid-19 tablosu paylaşıldı. Buna göre dün ülkemizde yaklaşık 41 bin yeni vaka tespit edildi. Toplamda 243 bin test gerçekleştirilirken 176 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

TAM KAPANMA GELEBİLİR

Yaşanan vahim tablo sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Son rakamların endişe verici ve kritik eşiğin sınırı olduğu ifade edildi. Yoğun bakım doluluk oranı %63,2 olarak açıklanırken bu eşiğin aşılması durumunda tehlikeli dönemin başladığına dikkat çekildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktorlarla sürekli görüştüklerini, hastalığın daha da yayılması durumunda tam kapanmaya gidebileceklerini ifade etti.

VAKA SAYILARI GİZLENİYOR MU?

Hasta sayısı her geçen gün artarken, Türkiye Tabipler Birliği'nden bomba gibi bir açıklama geldi. TTB vaka sayılarının doğru bir şekilde aktarılmadığını, vaka sayılarının gizlendiğini ifade etti. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan fotoğrafta, Covid-19 nedeniyle vefat eden bir vatandaşımızın ölüm nedeni olarak 'doğal sebepler' gösterildiğine dikkat çekildi.

Yapılan paylaşımın altına vatandaşlarımızdan da yorum gecikmedi. Bir vatandaşımız: "Ben de canım babamı 5 günlük yoğun bakımdan sonra kovitten kaybettim Raporda doğal ölüm yazıyor En çokta son kez babama sarılıp onun tombiş pembe yanaklarından öpüp sarsılamadım ona yanıyorum her an" ifadelerini kullandı.

ASLI HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'de 20 gündür yoğun bakım yatağı bulamayan Aslı hayatını kaybetti. Genç kız hastalığa yakalanması, durumunun kötü olmasına rağmen hastanelerde yer olmaması nedeniyle evinde sıra beklemekteydi. Yatak sırası beklerken hayatını kaybeden Aslı, sosyal medyada anıldı. Vakaların artış göstermesi, tedbir alınmamasına vatandaşlarımız tepki gösterdi.

Günden güne yükselen Covid-19 vakalarının önüne geçebilmek için sıkı tedbirlerin gelmesi bekleniyor. 2 Nisan Covid-19 tablosu yayımlandığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.