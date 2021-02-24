Vaka sayıları 100 binde 35'e düşen şehir açılacak!

Türkiye'de 1 Mart 2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecine geçiliyor. Sağlık Bakanı Koca, normalleşme sürecinin 1 Mart 2021 tarihinden itibaren ortaya konulan kriterler doğrultusunda 4 risk düzeyinde il hıfzıssıhha kurulları ile başlayacağını ifade etmişti. Türkiye'de iller "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" şehirler olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılacak. Böylece kısıtlamalar da söz konusu kategorilere göre il bazında ya esnetilecek ya da sıkılaştırılacak.

100 binde 35'e inenlerde kontrollü açılma!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, Türkiye'de normalleşme sürecinin ayak seslerinin duyulduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Turan, 100 binde 10'un altında vakanın tespit edildiği illerin açılacağını ancak vatandaşların kendi önlemlerini uygulamayı sürdüreceğini söyledi. Vaka sayısı 100 binde 35'e inen illerde ise açılmanın kontrollü olacağını kaydeden Prof. Dr. Turan, ilk olarak küçük işletmelerin açılacağını ifade etti. Prof. Dr. Turan, diğer illerde normalleşmenin şu anda zor göründüğünü dile getirdi.

Ankara'da durum daha iyi

Ankara'nın İzmir ve İstanbul'a göre vaka sayısı bakımından daha iyi durumda olduğu fark ediliyor. Koca tarafından paylaşılan son haritaya göre, 15-21 Şubat tarihlerinde Ankara'da 100 binde 35,39 vaka tespit edildi. İzmir'de 100 binde 42,67 vaka kayıtlara geçerken, İstanbul'da 100 binde 68,23 vaka saptandı.

"Normalleşme burada daha önce başlayacak"

Prof. Dr. Turan, 5,5 milyon nüfusa sahip olan Ankara'da bir hafta içerisinde 1.925 vaka tespit edildiğini belirterek, yani başkentin orta riskli ile yüksek riskli arasındaki bir çizgide durduğunu söyledi. Ankara'nın sokağa çıkma yasağının esnetilmesi ile restoran ve kafe gibi işletmelerin açılması konusunda İzmir ve İstanbul'un önünde olacağını kaydeden Prof. Dr. Turan, Ankara'da kontrollü normalleşmenin diğer büyükşehirlere göre daha önce başlayacağını söyledi. Prof. Dr. Turan, İzmir ve İstanbul'da vaka sayılarının azaldığını ancak yine de kriterlere uyumun beklenen düzeyde olmadığını belirtti.

Normalleşmeye en yakın iller hangileri?

1 Mart 2021 tarihinde haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altına olan illerde normalleşme sürecine geçilecek. Söz konusu iller, 100 binde 3,21 vakayla Hakkâri ve 100 binde 3,91 vakayla Şırnak.

Prof. Dr. Turan, 100 binde 10'un altında vaka sayısına sahip olan illerin temizlik, fiziki mesafe ve maske kurallarına riayet edilmesi koşuluyla açılabileceğini kaydederek, 14 gün boyunca yapılacak takibin ardından vaka sayılarında yeniden artış yaşanması halinde söz konusu illerin tekrar kapanacağını söyledi.

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