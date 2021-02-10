Uzmanlar Uyarmıştı! 7.6 Büyüklüğündeki Deprem Son Olmayacak

Bilindiği üzere, bir süredir ülkemiz hareketli günler yaşıyor. Ege Denizi’nde üst üste meydana gelen depremler panik yaratırken, bu depremler İzmir, Çanakkale, Muğla şehirlerimizde hissedildi. Öte yandan dün Konya’da 3 dakika arayla 3 deprem meydana geldi. 4.4 büyüklüğündeki bu depremler bölge halkında korku ve paniğe neden oldu. Uzmanlar yakın zaman içerisinde büyük deprem beklediklerini hatırlatarak tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmaları konusunda bir kez daha ikazda bulundu.

7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Dış basında yer alan habere göre bugün sabah saatlerinde Yeni Kaledonya yakınlarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2 kilometre altında gerçekleşen deprem oldukça şiddetliydi. Uzmanlar benzer senaryoların yakın zaman içerisinde dünyanın her yerinde gerçekleşebileceğini belirtiyor.

14 ŞUBATTA DEPREM BEKLENİYOR

Ay, Güneş ve Dünya’nın konumlanmasına bağlı olarak dünya genelinde büyük depremler bekleniyor. Deprem konusunda riskli bölgelerden biri olan ülkemizde de büyük bir deprem olabileceğine işaret ediliyor. Son günlerde Ege Denizi, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde üst üste yaşanan depremler büyük bir depremin habercisi mi herkes tarafından merak ediliyor.

Uzmanlar sismik hareket verilerine göre vatandaşlarımızın özellikle 14 Şubat – 15 Şubat tarihlerinde ekstra dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bir süredir yoğun hareketlilik içerisinde olan Ege ve Marmara Bölgesi için büyük bir deprem bizleri bekliyor olabilir.

AFAD tarafından depremle ilgili bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlarımızın deprem anında şu noktalara dikkat etmesi gerektiği belirtildi:

Vatandaşlarımızın deprem sırasında asansör ve balkonlardan uzak durması gerekmektedir. Bilinenin aksine merdivenlere ve çıkışa doğru koşulmamalıdır.

Vatandaşlarımızın güvenli bir bölge içerisinde hayat üçgeni oluşturarak elleriyle başını koruyacak bir şekilde depremin geçmesini beklemesi gerekmektedir. Güvenli bölge için sağlam malzemeden yapılmış dolap, masa ve yatak tercih edebilirsiniz.

Deprem anında enerji kaynaklarında kaçak olması ihtimaline karşın kesinlikle kibrit çakmak kullanmayınız. Deprem sonrasında ışıkları açmayı çalışmayınız ve mümkünse tüm enerji kaynaklarının vanalarını kapatınız.

Deprem esnasında en çok yaralanmalar mutfak bölümünde olmaktadır. Bu yüzden mümkünse deprem esnasında mutfaktan uzaklaşınız.

EGE DENİZİ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre Ege Denizi’nde ki hareketlilik bugünde devam ediyor. Saat 17.47’de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10 Şubat(Çarşamba) günü ise toplamda 6 deprem meydana geldi.

Büyük deprem uyarısında bulunan uzmanlar Ege ve Marmara Bölgesi’ndeki vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günleri yüksek riskli günler olarak gösterilmektedir