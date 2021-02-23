Uzmanlar Uyardı Bu Maskeler Asla Korumuyor!

Herkesin bildiği üzere 2020 Mart ayında hayatımıza giren koronavirüs salgını ve pandemi süreci, yaşantımıza dair birçok şeyi kökünden değiştirdi. Bunun en somut örneği ise yaklaşık bir yıldır takmak zorunda olduğumuz maskeler… Maske kullanımı koronavirüs ile mücadele kapsamında hayati önem taşıyor. Zira maske, sağlık açısından oldukça koruyucu bir etmen. Peki gerçekten de her maske COVID-19’a karşı koruyucu mu? Uzmanlar vatandaşlara bu konuda çok önemli bir uyarıda bulundu.

Maskenin koruyuculuğu konusunda bilinmesi gereken en önemli şeylerden birisi de nemli maskelerin koruyucu olmadığıdır. Alerji ve Astım Derneği Başkanı Profesör Doktor Ahmet Akçay konuyla ilgili detaylı açıklama yaptı.

Prof. Dr. Akçay, maske takmanın koronavirüs ile mücadele olmazsa olmaz bir etmen olduğunu söyledi ancak kişilerin taktığı maskenin nemlenmesi veyahut da ıslanması durumunda, bu maskelerin koruyuculuğunun tamamen kaybolduğunu belirtti.

Dr. Akçay, nemli ya da ıslak maskelerin insanlar için tek zararının koruyuculuğunu kaybetmekten de ibaret olmadığını vurguladı. Zira nemli ve ıslak maskenin insan cildine sürekli temas etmesi sonucu yüz bölgesinde kurdeşen ya da egzema oluşma riskinin artacağı da Ahmet Akçay tarafından önemle vurgulandı. Vatandaşlara, yeni takılmış olsa bile maskeleri nemlendiyse hemen değiştirmesini, yağışlı havalarda da maskeyi 3 saatte bir değiştirmelerini önerdi.

Bu bağlamda TSE onaylı maske kullanmanın önemine vurgu yapan Akçay, nemli maskelerin ciltte yaptığı kızarıklık, tahriş ve yine ciltte sebep olduğu egzema ve kurdeşen ya da kimyasal maddelere alerji gibi sorunlardan korunmak adına Türk Standartları Enstitüsü onaylı maskelerin tercih edilebileceğini belirtti. Covid-19 güvenli üretim sertifikası ve TSE tip 2 onaylı olan maskeleri seçmenin hem koruyuculuk açısından hem de cilt sağlığı açısından önemini vurguladı. Bunun yanı sıra 3 katmanında da meltblown tabakası olan maskelerin tercih edilmesinin koronavirüse karşı koruyuculuk sağladığının altını çizdi. Nemli ve ıslak maske kullanımından kesinlikle uzak durulması uyarısını da yineleyerek sözlerini noktaladı.