Uzmandan hafta sonu için "enverziyon" uyarısı!

Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tecer, Trakya'da bu hafta sonu orta şiddette bir enverziyon gerçekleşebileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Tezer, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de orta şiddette bir enverziyonun yaşanabileceğini belirterek, bu şartlarda hava kirleticilerinin dağılma ve seyrelme ihtimalinin düşük olacağını söyledi.

"Hava kirliliğinden daha fazla etkilenilecek"

Bu durumda hava kirliliğinden daha fazla etkilenileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Tecer, yağışlı ve soğuk havalarda insanların önlem aldıklarını, kalın kıyafetler giydiklerini ve yanlarına şemsiye aldıklarını belirterek, aynı şekilde enverziyon şartlarının da farkında olunmasının kritik bir önem arz ettiğini dile getirdi.

"Astım hastaları dikkat!"

Prof. Dr. Tecer, enverziyon tahmini yapılması durumunda hassas grupta yer alan çocukların, kalp rahatsızlıklarına sahip olan vatandaşların ve astım hastalarının dışarı çıkmamaları gerektiğini belirterek, yağışlı havalarda şemsiye alınması gibi enverziyon şartlarının oluştuğu zamanlarda da vatandaşların dışarıda daha az vakit geçirmeleri gerektiğini söyledi. Risk grubunda bulunan vatandaşların dışarıya fazla çıkmamaları gerektiğini aktaran Prof. Dr. Tecer, uzmanların ve yetkililerin enverziyon konusunda vatandaşlara bilgi vermelerinin şart olduğunu ifade etti.

"Koronavirüse doğrudan etkisi olmaz"

Prof. Dr. Tecer, enverziyonun koronavirüsü doğrudan etkilemeyeceğini belirterek, koronavirüsün halihazırda atmosferik şartlarda uzun süre canlı kalamadığını söyledi. Bu konuda farklı bilimsel çalışmaların bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tecer, Türkiye'nin birçok noktasında partikül madde ölçümleri alındığını ifade etti. Prof. Dr. Tecer, söz konusu maddelerde yer alan koronavirüs kalıntılarının incelendiğini belirterek, bazı numunelerde koronavirüs tespit edildiğini ancak yalnızca RNA'sıyla karşılaşıldığını aktardı.

"Ölmüş haldeydiler"

Bu koronavirüslerin ölmüş halde olduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Tecer, bu nedenle koronavirüs konusunda kaygılanmaya gerek olmadığını söyledi. Prof. Dr. Tecer, enverziyon şartlarının koronavirüsü artıramayacağını belirtti.

"Hava kirliliği yer seviyesine iniyor"

Enverziyon şartlarında hava kirliliğinin daha büyük bir etkiye sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tecer, hava kirliliğinin yer seviyesine indiğini ve insan sağlığını kötü etkilediğini aktardı. Prof. Dr. Tecer, farkında olunmasa bile ağır havaların yaşandığı ve kokunun fark edildiği zamanlarda enverziyonun etkisinin hissedildiğine dikkat çekerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından enverziyon risk haritalarının yayınlandığını ve söz konusu haritalara bakılarak önlem alınabileceğini söyledi.

Enverziyon nedir?

Enverziyonun "sıcaklık terslenmesi" olarak nitelendirilebileceğini aktaran Prof. Dr. Tecer, hava kütlelerinin yükselmesiyle birlikte sıcaklığın azalması gerektiğini ancak bu durumda sıcaklığın arttığını söyledi. Prof. Dr. Tecer, sıcaklığın normal atmosferde yükseldikçe azaldığını belirterek, her 100 metrede hava sıcaklığının 1 santigrat derece azaldığını ancak enverziyon durumunda sıcaklığın farklı bir yönelim gösterdiğini ifade etti. Hava sıcaklığının yeryüzünden itibaren yukarı çıkıldıkça artmasına enverziyon denildiğini aktaran Prof. Dr. Tecer, bunun sıcak hava kütlesinin gelmesi ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıklarının fazla olması gibi nedenlerden kaynaklandığını aktardı.